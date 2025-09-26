Polo di studio Terminus E Campus: Aperta la VIII edizione del percorso abilitante 30 cfu ex art. 13

Aperto il bando relativo all’attivazione dell’OTTAVA edizione del percorso abilitante 30 cfu art. 13 DPCM 04 agosto 2023 dell’Università eCampus le cui iscrizioni aperte il 25 SETTEMBRE si chiuderanno il 24 OTTOBRE 2025.

La VIII edizione si svolgerà in modalità weekend a partire dalla fine di ottobre 2025. Il Corso preve lo stesso piano di studi della VII edizione attualmente in erogazione.

DESTINATARI e REQUISITI

Il corso è rivolto SOLO a coloro che sono già in possesso di:

abilitazione su una classe di concorso che vogliono abilitarsi ad altra classe;

abilitazione su un altro grado di istruzione (ad es. primaria) che vogliono abilitarsi ad un altro grado (ad es. secondaria);

coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno e vogliono abilitarsi ad una classe comune.

N.B. all’atto dell’iscrizione, il candidato deve essere in possesso del titolo di studio necessario e avere i requisiti suddetti, pena la non ammissione al corso stesso.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il piano di studi prevede un totale di 30 CFU su argomenti appartenenti alle metodologie e tecnologie didattiche della classe di concorso.

Le lezioni saranno previste unicamente in modalità sincrona in aula virtuale con controllo di frequenza ed accessi; è prevista una percentuale minima di presenza pari al 70% per ciascuna attività formativa.

Alla fine del percorso il candidato dovrà sostenere una prova finale in presenza presieduta da una commissione di docenti composta da quattro membri, di cui due docenti dell’Ateneo, un componente designato dall’USR e da un componente esterno esperto di formazione. La prova finale è composta da una parte scritta ed una lezione simulata della durata massima di 45 minuti.

SPECIFICHE DIDATTICHE

Il Corso 30 CFU art. 13, conformemente alla normativa relativa alla contemporanea iscrizione, può essere attivato solo se il corso, a cui il candidato è già iscritto (Master, Corso di Perfezionamento, Alta Formazione, CORSO DI LAUREA, ecc.), NON è a FREQUENZA OBBLIGATORIA.

N.B. NON è possibile la contemporanea iscrizione a CORSI SINGOLI necessari per integrazione della classe di concorso, in quanto il candidato deve possedere i requisiti richiesti PRIMA dell’attivazione del corso 30 CFU art. 13.

COSTO E COPIA COMMISSIONE

Il costo del corso è fissato dal decreto, e quindi valido per tutte le università, a € 2.000 (importo da inserire sulla copia commissione) + € 16 di marca da bollo + € 150 per la prova finale (importo da pagare come diritti di segreteria prima della prova finale stessa e quindi NON deve essere inserito sulla copia commissione).

La COPIA COMMISSIONE è la UXSE/ UFFE/USSE che deve essere DEBITAMENTE COMPILATA dal candidato, con particolare riferimento alla AUTO DICHIARAZIONE dei REQUISITI per accedere al corso.



Per maggiori informazioni rivolgersi al polo di Studio Terminus

ai numeri 087585240 – 0874418684 – cellulare e whatsapp 3440372898