Polo di Studio eCampus Terminus/ Aperte le iscrizioni al Corso di Economia, formati con noi online

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di laurea E-Campus on line per la Facoltà di Economia per l’anno accademico 2021/2022.

FACOLTA’ DI ECONOMIA

INDIRIZZI

› Economia e commercio

› Psicoeconomia

› Scienze bancarie e assicurative

› Start up d’impresa e modelli di business

Scienze del turismo per il management e i beni culturali

CORSI MAGISTRALI

Scienze dell’Economia

INDIRIZZI

Scienze economiche

Green economy e sostenibilità

E-commerce e digital management

Per le modalità di iscrizione contattare la segreteria Polo di Studio eCampus Terminus ai n. 0874/418684 per la sede di Campobasso e 0875/85240 per la sede di Termoli oppure inviare una mail a [email protected]