Polizia Stradale, pubblicato calendario 2026 per abilitazione scorte tecniche ciclistiche su strada

Il Compartimento Polizia Stradale Abruzzo e Molise di l’Aquila rende noto di aver individuato

nel 18 febbraio, 20 maggio, 23 settembre e 10 dicembre 2026 le date per sostenere le prove di

esame per il rilascio dell’attestato di abilitazione per l’esercizio del servizio di scorta tecnica alle

competizioni ciclistiche su strada, di cui all’art.2 co. l del “Disciplinare per le scorte tecniche

alle competizioni ciclistiche su strada” e successive modificazioni. Gli esami consistono in una

prova scritta mediante quiz, e in un colloquio orale su domande relative alle materie riportate

nell’allegato 1 del citato “Disciplinare”.

Possono accedere alla prova orale solo i candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno

7/10 dei quiz della prova scritta;

Il rinnovo dell’abilitazione, è subordinato alla verifica del possesso della patente di guida in

corso di validità ed alla frequenza di un corso di aggiornamento della durata di almeno 9 ore.

Dal 6° giorno precedente a quello dell’inizio della sessione, presso il Compartimento Polizia

Stradale di l’Aquila sito in Via Strinella 1, nonché sui siti istituzionali web e social delle

Questure d’Abruzzo e Molise, sarà reso noto il giorno e la sede ove si terrà la prova d’esame.

Gli interessati residenti nelle regioni Abruzzo e Molise, potranno presentare la domanda di

ammissione su carta resa legale, entro il 20° giorno antecedente a quello di inizio di ciascuna

sessione di esame, presentandola direttamente a questo Compartimento Polizia Stradale ovvero

attraverso la spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine

(fa fede il timbro apposto dall’ufficio postale accettante) o all’indirizzo pec:

[email protected]



Presso ogni Ufficio di Polizia Stradale potranno essere ritirati i moduli per la presentazione delle

domande di ammissione all’esame, dove dovranno essere indicati il recapito telefonico e

l’indirizzo di posta elettronica (e-mail) del richiedente.



Il presente calendario d’esame verrà pubblicizzato anche nel sito istituzionale della Polizia di

Stato.

Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita contattando l’Ufficio Servizi, Scorte e

Statistica del Compartimento Polizia Stradale di L’Aquila al nr. tel. 0862-430814/815. ( immagine di repertorio)