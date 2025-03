PlayStation, nuovo uovo di Pasqua KitKat con in palio PS5 e Astro Bot

(Adnkronos) – In occasione delle prossime festività pasquali, Sony Interactive Entertainment Italia annuncia una partnership con KitKat, marchio del gruppo Nestlé. L'iniziativa congiunta prevede il lancio di una collezione di uova di Pasqua a tema PlayStation e Astro Bot. Le uova di Pasqua PlayStation – KitKat saranno disponibili in due varianti di gusto: cioccolato al latte e caramello, entrambe con granella di wafer croccante. Il prezzo consigliato al pubblico è di 9,49€. Ogni confezione, caratterizzata da una grafica ispirata al videogioco Astro Bot per PlayStation 5, includerà un KitKat Bunny e un voucher per una settimana di prova gratuita del servizio PlayStation Plus Premium. Quest'ultimo offre accesso a un catalogo di giochi per PS4, PS5 e PC, funzionalità multigiocatore online, giochi mensili gratuiti e versioni di prova di titoli recenti. Inoltre, fino al 31 maggio, l'acquisto di un uovo di Pasqua KitKat e PlayStation darà la possibilità di partecipare a un concorso. In palio una console PlayStation 5 e una copia fisica del gioco Astro Bot, sviluppato da Team Asobi e vincitore del premio Game of the Year 2024. I premi saranno assegnati ai consumatori che troveranno all'interno dell'uovo un "Golden Ticket" a forma di Astro Bot. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)