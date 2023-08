OVS: oltre 240 assunzioni di diplomati e laureati

OVS, azienda presente nel mondo con oltre 2000 negozi e con una rete capillare in Italia, sempre vicina ai propri clienti ispirandoli nei loro acquisti grazie alla passione, all’accoglienza e alla cortesia dei propri collaboratori, assumerà oltre 240 nuovi profili da inserire presso i punti vendita presenti sul territorio nazionale. OVS ricerca Assistenti alla Vendita, i quali dovranno gestire il cliente perché possa scoprire tutte le collezioni, contribuire al raggiungimento dei risultati di vendita, promuovere un approccio sempre orientato al cliente anche attraverso una conoscenza approfondita dei prodotti e tessuti, riassortire il proprio reparto, curare l'esposizione dei prodotti, allestire lo store e applicare le linee guida espositive condivise dal team visual; Magazzinieri, che dovranno ricevere e gestire la merce, mantenere ordinato e pulito il magazzino, organizzare la merce in magazzino, rendere più agevoli i nuovi allestimenti negli store, collaborare con il team di vendita, rispondere in maniera tempestiva alle esigenze del negozio, provvedere al rifornimento del magazzino, individuare flussi da rivedere e ottimizzare il lavoro in negozio; Assistenti Responsabili del Prodotto, che dovranno definire la collezione da sviluppare secondo obiettivi quantitativi e qualitativi, gestire il ciclo di campionatura dal prototipo fino alla definitiva approvazione nel rispetto dei tempi e dei costi definiti, gestire le relazioni con gli uffici sourcing esteri e con l'area import/export, ricercare e scoprire nuove tendenze partecipando anche ad eventi di settore; Visual Merchandiser, che dovranno garantire un'immagine e una proposta di brand coordinata, formare colleghi anche di altri store, supportare i colleghi del team di vendita nel rinnovo dell'allestimento in store, allestire le vetrine, sviluppare progetti speciali e definire i criteri espositivi in store applicando le linee guida concordate con il team centrale. Per verificare le altre figure… continua a leggere