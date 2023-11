Nuove opportunità per i giovani volontari: focus a Campobasso

Due appuntamenti online, di due ore e mezza l’uno, per dare e ricevere spunti e per declinare il

mondo del volontariato nelle sue varie sfaccettature.

Questa la nuova iniziativa nata dalla collaborazione tra l’Associazione Valori in corso, l’APS

Capit, Centro associativo promozione in turismo, e l’Associazione Admo, che sarà realizzata

grazie al supporto del CSV Molise con l’obiettivo di aprire una riflessione su temi attuali quali la

mancanza di lavoro e l’emigrazione dei giovani dalle loro terre d’origine.



I due eventi sono in programma martedì 21 e giovedì 23 novembre, dalle ore 16 e si

svolgeranno su piattaforma web. L’iniziativa vorrà informare i volontari e gli aspiranti tali su temi quali finanza agevolata, quindi sulle tipologie esistenti di agevolazioni (dal punto di vista del fisco, della finanza del conto capitale), creazione di nuove imprese, approccio ai bandi e redazione di business plan.



Nell’arco della prima giornata il relatore illustrerà i temi, soffermandosi sugli aspetti salienti e di

maggiore interesse per i volontari, nella seconda giornata al termine della ‘lezione’ ci sarà un

ampio spazio dedicato al dibattito che scaturirà dalle domande dei partecipanti e degli addetti ai lavori presenti.

L’obiettivo primario è spronare i giovani a rimanere nella loro terra, sfruttando capacità, talento e competenze.

Ottimi i riscontri di partecipazione finora, ma il link per aderire è ancora aperto.

Per iscriversi cliccare qui . ( https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV0_NxV61o_I6yx-

UWEXyEHQrQR-pt19GhNIk3U7KJgaJV3A/viewform )