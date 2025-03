Nintendo annuncia un Direct dedicato a Switch 1

(Adnkronos) – In attesa della presentazione ufficiale della console di nuova generazione, prevista per il 2 aprile, Nintendo ha annunciato la trasmissione di un Nintendo Direct per il 27 marzo alle 15 ora italiana. La presentazione avrà una durata approssimativa di 30 minuti e sarà incentrata su aggiornamenti relativi ai titoli software in arrivo per la piattaforma Nintendo Switch. Si specifica che la presentazione non includerà informazioni riguardanti la console successiva, che invece verrà presentata con un Direct esclusivo il 2 aprile. A seguito del rilascio di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, l'attuale calendario di pubblicazioni di titoli sviluppati internamente per Nintendo Switch presenta un numero limitato di uscite. Tuttavia, sono in fase di sviluppo titoli di rilievo, tra cui Metroid Prime 4: Beyond e Leggende Pokémon Z-A. Si ipotizza inoltre la possibilità di annunci riguardanti remasterizzazioni di titoli precedentemente pubblicati, come la versione per Nintendo Switch di The Legend of Zelda: The Wind Waker, oggetto di speculazioni. La conferma della retrocompatibilità della console di nuova generazione rende gli annunci relativi ai titoli software per Nintendo Switch di rilevanza anche per la futura piattaforma. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)