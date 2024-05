Ministero dell’Interno: bando di concorso per 1248 funzionari

È indetto un concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1.248 (milleduecentoquarantotto) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno, nell’Area dei funzionari, secondo la seguente ripartizione:

A. n. 350 unità con il profilo di funzionario amministrativo, suddivise come segue:

n. 346 unità (Codice A.1), da destinare alle sedi indicate nell’Allegato A.1 del presente bando.

n. 4 unità (Codice A.2) da destinare alla sede di Aosta come indicato nell’Allegato A.2 del bando.

B. n. 514 unità con il profilo di funzionario economico-finanziario, suddivise come segue:

n. 512 unità (Codice B.1) da destinare alle sedi indicate nell’Allegato B.1 del bando:

n. 2 unità (Codice B.2) da destinare alla sede di Aosta come indicato nell’Allegato B.2 del bando.

C. n. 49 unità con il profilo di funzionario statistico (Codice C.1), da destinare alle sedi indicate nell’Allegato C.1 del bando.

D. n. 182 unità con il profilo di funzionario informatico (Codice D.1), da destinare alle sedi indicate nell’Allegato D.1 del bando.

E. n. 3 unità con il profilo di funzionario tecnico (Codice E.1), da destinare alle sedi indicate nell’Allegato E.1 del bando.

F. n. 150 unità con il profilo di funzionario linguistico, ripartite come segue sulla base delle lingue straniere richieste:

n. 49 unità di funzionario linguistico con conoscenza della lingua francese e della lingua araba (Codice F.1) da destinare alle sedi indicate nell’Allegato F.1 del bando.

n. 1 unità (Codice F.2) da destinare alla sede di Aosta come indicato nell’Allegato F.2 del bando.

n. 49 unità di funzionario linguistico con conoscenza della lingua inglese e della lingua francese (Codice F.3), da destinare alle sedi indicate nell’Allegato F.3 del bando.

n. 20 unità di funzionario linguistico con conoscenza della lingua inglese e della lingua araba (Codice F.4), da destinare alle sedi indicate nell’Allegato F.4 del bando.

n. 10 unità di funzionario linguistico con conoscenza della lingua inglese e della lingua cinese (Codice F.5), da destinare alle sedi indicate nell’Allegato F.5 del bando.

n. 7 unità di funzionario linguistico con conoscenza della lingua inglese e della lingua spagnola (Codice F.6), da destinare alle sedi indicate nell’Allegato F.6 del bando.

n. 5 unità di funzionario linguistico con conoscenza della lingua inglese e della lingua tedesca (Codice F.7), da destinare alle sedi indicate nell’Allegato F.7 del bando.

n. 5 unità di funzionario linguistico con conoscenza della lingua inglese e della lingua russa (Codice F.8), da destinare alle sedi indicate nell’Allegato F.8 del bando.

n. 4 unità di funzionario linguistico con conoscenza della lingua inglese e della lingua slovena (Codice F.9), da destinare alle sedi indicate nell’Allegato F.9 del bando

Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande che all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro:

a. cittadinanza italiana;

b. maggiore età;

c. godimento dei diritti civili e politici;

d. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

e. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

f. non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

g. possesso della condotta incensurabile, ai sensi dell’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165;

h. idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso si riferisce;

i. per i soli candidati per la sede di Aosta nei profili di funzionario amministrativo (Codice A.2), di funzionario economico-finanziario (Codice B.2) e di funzionario linguistico (Codice F.2) conoscenza, oltre che della lingua italiana, anche della lingua francese;

j. possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati in relazione ai singoli profili professionali:

I candidati devono inoltre essere in possesso di uno dei titoli di studio (Laurea magistrale o triennale) per accedere al concorso, specifici per ogni profilo professionale ( si rimanda al Bando).

Le domande di partecipazione al concorso del Ministero dell’Interno devono essere presentate entro il 26 giugno 2024.

BANDO e Candidatura