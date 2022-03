MediaWorld: assunzione di 100 diplomati e laureati. La multinazionale cerca Addetti Vendita e Team Leader

MediaWorld, realtà multinazionale leader nel mercato dell’elettronica di consumo, crea le migliori condizioniaffinché ogni collaboratore possa esprimersi al meglio e sviluppare le proprie competenze e passioni poichè la centralità delle persone, il loro talento ed impegno, il senso e l’orgoglio di appartenenza sono valori che hanno sempre guidato l’azienda. MediaWorld è alla ricerca di 100 diplomati e laureati, da inserire sia nei punti vendita, distribuiti sul territorio nazionale che in sede, soprattutto Addetti Vendita e Team Leader.

Gli Addetti Vendita dovranno assistere i clienti e soddisfare ogni loro esigenza con i migliori prodotti e servizi e gestire tutte le attività di cassa, mentre i Team Leader dovranno pianificare tutte le attività in funzione del bisogno del cliente, sviluppare con i clienti una relazione unica e duratura, accompagnandoli durante la loro esperienza d’acquisto, sviluppare una politica commerciale in linea con le strategie aziendali, assicurare il raggiungimento degli obiettivi di vendita dello store e promuovere la vendita assistita.

Le altre figure ricercate riguardano Controllori dei Costi, che dovranno supportare la gestione delle chiusure mensili con analisi di scostamento dei costi, verificare mensilmente le variazione delle componenti fisse e variabili del costo del personale, gestire le risorse umane, monitorare ed analizzare l’accuratezza dei dati inseriti nei sistemi HR; Addetti agli Acquisti, che dovranno gestire i fornitori e i processi negoziali, gestire gli assortimenti per i punti vendita, analizzare le attività della funzione e delle performance e definire gli accordi commerciali.

I requisiti richiesti ai nuovi profili sono: passione per il cliente, entusiasmo, motivazione, proattività, voglia di lavorare in team, ottime doti di relazione, di comunicazione e di organizzazione, flessibilità e propensione a lavorare per obiettivi, precisione, attenzione al dettaglio e riservatezza, capacità di gestire grandi quantità di informazioni, forte propensione al problem solving, buone doti relazionali, intraprendenza, curiosità e velocità di pensiero.Per verificare tutte le posizioni… continua a leggere