MediaWorld: assunzione di 100 Addetti/e alla Vendita

MediaWorld, realtà multinazionale leader nel mercato dell'elettronica di consumo, assume nuove figure flessibili, disponibili, proattive, con la passione per la vendita e per il cliente, forte spirito di squadra, attitudine al problem solving, ottime doti comunicative, relazionali e organizzative, approccio analitico etc. Le figure maggiormente ricercate riguardano gli Addetti alla Vendita, i quali dovranno assistere i clienti e guidarli durante le decisioni per gli acquisiti, sistemare i prodotti negli scaffali, ordinare e sistemare il punto vendita, occuparsi della vendita dei prodotti e gestire la cassa e il magazzino; Capi Settore, che dovranno sviluppare le competenze di vendita della squadra, incoraggiare e motivare il team a sviluppare con i clienti una relazione unica e duratura, pianificare strategicamente le attività quotidiane in funzione del bisogno del cliente, sviluppare una politica commerciale in linea con le strategie aziendali e assicurare il raggiungimento degli obiettivi di vendita dello store; Addetti al Magazzino, chedovranno imballare e movimentare le merci, ricevere e scaricare le merci in ingresso, verificare i documenti di trasporto, sistemare e stoccare la merce all' interno del magazzino e preparare gli ordini in uscita; Team Leader, che dovrannogestire i clienti,ilmagazzino, gli ordini e i fornitori,supervisionare il personale e i prodotti, assicurarsi che ogni reparto del negozio funzioni in modo performante ed efficiente, formare e gestire il team di lavoro. I candidati saranno inseriti in un ambiente giovane, dinamico, molto stimolante e fortemente innovativo, che mette i clienti al centro del proprio mondo e la priorità è assisterli al meglio e soddisfare ogni loro esigenza con i migliori prodotti e i servizi. MediaWorld cerca le migliori condizioni affinché ogni collaboratore possa esprimersi al meglio e sviluppare le proprie competenze e passioni, mettendo al centro le persone, il loro talento e il loro impegno, il senso e l’orgoglio di appartenenza, valori che hanno sempre guidato l’azienda.Per verificare tutte le posizioni aperte… continua a leggere