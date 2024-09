macOS Sequoia: tutte le novità dell’aggiornamento Mac

(Adnkronos) – macOS Sequoia, l'ultima versione del sistema operativo di Apple per computer Macintosh disponibile ora per il download, è compatibile con un'ampia gamma di modelli: dai MacBook Air 2020 e Pro 2018 in poi, ai Mac mini 2018 e successivi, senza dimenticare gli iMac e iMac Pro 2019 o più recenti, e l'intera linea Mac Pro 2019 e Mac Studio 2022 e successivi. Un'importante novità che caratterizza Sequoia è l'introduzione dell'iPhone mirroring, una funzione che consente di controllare l'iPhone direttamente dal Mac utilizzando tastiera e mouse. L'integrazione, introdotta tramite una app che per il momento non funziona in Europa, permette di eseguire operazioni di drag and drop tra i due dispositivi, avviare app dell'iPhone dal Mac e visualizzare le notifiche del telefono sul computer. La gestione delle finestre è stata resa più efficiente grazie al window tiling, che permette di organizzare e ancorare le finestre allo schermo in modo rapido e intuitivo. Trascinando una finestra verso il bordo dello schermo, viene visualizzata un'area in cui è possibile posizionarla con precisione. Un'ulteriore novità è rappresentata dall'anteprima di condivisione, che mostra agli utenti cosa stanno per condividere prima di confermare l'operazione. Questa funzionalità, compatibile con Zoom, FaceTime e altre app, offre un maggiore controllo sulla condivisione dei contenuti. Safari 18, la nuova versione del browser di Apple, introduce diverse migliorie, tra cui una funzione no distrazioni che aiuta gli utenti a sbarazzarsi di pubblicità e pop up sulle pagine web. La gestione delle password è stata semplificata grazie alla nuova app Password, che offre un accesso ancora più intuitivo a password, passkey, password Wi-Fi e altre credenziali. L'app è in grado di sincronizzare le password tra i dispositivi Apple e anche con quelli Windows tramite l'app iCloud per Windows. Per gli sviluppatori, il Game Porting Toolkit 2 semplifica la migrazione dei giochi sui dispositivi Apple, garantendo frame rate più fluidi e una migliore gestione energetica su tutta la gamma di Mac grazie a una game mode completamente rivista.

Apple Intelligence, il nuovo sistema di intelligenza artificiale di Apple, promette di migliorare l'esperienza utente su Mac, iPhone e iPad. Questo sistema offrirà strumenti di scrittura avanzati per riscrivere, correggere e riassumere testi in varie app, e permetterà di creare immagini in diversi stili. Inoltre, una nuova funzionalità in Foto consentirà di creare video a partire da foto e video esistenti, basandosi su una descrizione fornita dall'utente. Siri beneficerà anch'esso di aggiornamenti basati sull'IA, con l'integrazione di ChatGPT. Tuttavia, al momento della stesura di questo articolo non è chiaro quando Aplle lancerà in Europa queste funzioni, per ora appannaggio solamente degli USA. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)