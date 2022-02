Leroy Merlin: assunzione di oltre 400 diplomati e laureati

Leroy Merlin, azienda presente in Italia in 14 regioni con 50 punti vendita dove lavorano più di 7.500 collaboratori e oltre 28 milioni di clienti, è leader nella grande distribuzione ed è specializzata in bricolage, fai da te, edilizia, giardinaggio, decorazione e arredo bagno. Leroy Merlin offre opportunità di lavoro ad oltre 400 persone, in possesso di diploma o di laurea, e le figure maggiormente ricercate sono Hostess e Steward e Consiglieri di Vendita. I primi, Hostess e Steward, dovranno accogliere e facilitare i clienti nel loro percorso d’acquisto, proporre loro i servizi adeguati (pagamento e finanziamento, agevolazioni fiscali, programma di fidelizzazione, ecc.) e svolgere azioni atte alla cura del patrimonio aziendale; i Consiglieri di Vendita invece dovranno semplificare e rendere autonomo l’atto di acquisto al cliente, adeguare la disponibilità del prodotto in base alle vendite, concretizzare le attività di caricamento e mantenere la gamma di prodotti sempre aggiornata in base alla strategia dell’azienda. Le altre figure riguardano Addetti Caricamento Merci, che dovranno prelevare la merce in area deposito e prepararla per l’invio al reparto, disporre la merce sugli scaffali, verificare e controllare le merci esposte, supportare le attività di inventario e pulire le aree di negozio e magazzino; Store Leader, che dovranno assicurare un’offerta commerciale dinamica e costruire il budget garantendo l’equilibrio dei costi di gestione, creare un ambiente di lavoro stimolante e organizzato, sviluppare le squadre di negozio e contribuire a migliorare il contesto organizzativo.I requisiti richiesti alle nuove figure sono: orientamento al cliente e al risultato, dinamicità, proattività, capacità comunicative, di pianificazione e di organizzazione, disponibilità ai turni, networking, leadership collaborativa e situazionale, capacità di sviluppare le persone e visione strategica.

