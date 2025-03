“Le novità fiscali per il 2025”, torna con la X edizione, l’incontro di approfondimento UniMol in materia tributaria

Si ripropone il tradizionale e consueto incontro di approfondimento, giunto quest’anno alla sua decima edizione, curato da UniMol sul tema de “Le novità fiscali”. Incontro che di anno in anno si caratterizza sempre più per essere punto di riferimento, in materia tributaria, per operatori istituzionali e professionali.



L’evento formativo e informativo – aperto dagli indirizzi augurali del Rettore, prof. Luca Brunese, del Direttore del Dipartimento Giuridico, prof. Ruggiero Dipace, e con l’introduzione del dott. Vincenzo Pupilella, Presidente della Corte di Appello di Campobasso – continua a porsi l’obiettivo di essere un’occasione di confronto, discussione e aggiornamento rivolto a tutti gli operatori istituzionali e professionali che si occupano della materia tributaria per analizzare e trattare le recenti innovazioni legislative che hanno interessato questo ambito.



Per questo motivo, si è scelto di proseguire nel coinvolgimento di tutti gli attori del panorama fiscale, chiamati così ad agire sinergicamente in rete. In quest’ottica, ancora una volta, sono stati chiamati a partecipare i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e della Corte di Giustizia Tributaria del Molise, insieme a esponenti delle professioni, con la presenza degli iscritti agli Ordini locali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli Avvocati e dei Consulenti del Lavoro, nonché accademici e ricercatori

Oggetto di approfondimento saranno la riforma delle imposte indirette diverse dall’IVA e la riforma delle sanzioni, interventi che negli ultimi mesi hanno modificato significativamente il quadro di riferimento cui gli operatori erano abituati.



L’incontro sarà anche l’occasione per sistematizzare le novità in materia di autotutela ritraibili da prassi e giurisprudenza, nonché per capire se e quali controlli sono ancora possibili nei confronti dei soggetti che hanno aderito al concordato biennale.



Ci sarà inoltre tempo per discutere delle nuove opportunità offerte ai titolari di redditi di lavoro autonomo e dipendente dal momento che il legislatore ha ritenuto di intervenire in tali ambiti.



Appuntamento, dunque, lunedì 17 marzo 2025, a partire dalle 14.30, con l’incontro di approfondimento “Le novità fiscali per il 2025” che ha ricevuto l’accreditamento ai fini della formazione professionale continua da parte degli Ordini aderenti.