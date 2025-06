L’azienda 3G con sede a Campobasso ottiene importante riconoscimento da EcoVadis 

Premio per impegno e sostenibilità alla realtà di customer management leader del settore

Arriva un nuovo e significativo riconoscimento per la 3G SpA, specializzata in servizi di contact center e customer management. L’azienda, condiversesedi operative distribuite sul territorio nazionale, ha ottenuto da EcoVadis, piattaforma leader nella valutazione della sostenibilità aziendale, un punteggio eccellente che migliora quello degli anni passati fino a 61/100. La 3G si posiziona così al 67° percentile rispetto a tutte le altre imprese valutate a livello globale.

3G SpA è una realtà italiana con un forte orientamento all’innovazione e alla qualità del servizio. Con 25 anni di attività alle spalle si posiziona tra le imprese leader del settore. Diverse le sedi dislocate sul territorio nazionale, a Roma (sede legale e operativa), Sulmona, Chieti, Campobasso e a Bari. Più di 900 il numero di dipendenti e collaboratori.

La valutazione EcoVadis analizza le performance in differenti ambiti chiave: Ambiente, Pratiche lavorative e Diritti umani, Etica e Acquisti sostenibili. Il punteggio ottenuto da 3G colloca l’azienda fuori dalla zona critica, confermando il valore degli investimenti compiuti e la direzione intrapresa verso un modello di sviluppo sostenibile e responsabile. L’importante riconoscimento ricevuto dalla 3G conferma l’impegno e la qualità dell’azienda. Un “premio” che arriva da un fornitore di rating di sostenibilità, affidabile e riconosciuto a livello globale, con una rete di oltre 150.000 imprese valutate.

Il risultato premia un percorso di crescita costante nell’ambito delle pratiche ESG (Environmental, Social & Governance), che negli ultimi anni ha visto 3G investirein formazione, certificazioni e nello sviluppo di un sistema di gestione integrato, consolidando una visione strategica della sostenibilità anche in un contesto, come quello dei contact center, tradizionalmente caratterizzato da un impatto ambientale contenuto e una catena di fornitura semplificata.

“La nostra crescita – commentano da 3G – è tanto più significativa considerando che la valutazione di quest’anno si è arricchita di oltre 60 nuove domande, a testimonianza di un controllo sempre più rigoroso. Siamo orgogliosi di aver dimostrato solidità e preparazione, ribadendo la nostra posizione tra le aziende virtuose.”

Questo traguardo consolida ulteriormente il posizionamento di 3G come partner affidabile per i propri clienti, contribuendo a rafforzare il legame con i valori della trasparenza, dell’etica e del rispetto per le persone e l’ambiente. Il punteggio EcoVadis (0-100) riflette la qualità del sistema di gestione della sostenibilità di un’azienda al momento della valutazione. I badge e le medaglie EcoVadis premiano le aziende idonee che hanno completato il processo di valutazione EcoVadis e, rispetto ad altre aziende valutate, hanno dimostrato di possedere un sistema di gestione solido che risponde ai criteri di sostenibilità.

Criteri che 3G Spa ha rispettato con punteggi elevati e con prove concrete come: report che dimostrino la maturità del suo sistema di gestione della sostenibilità; l’impiego di tecnologie a supporto della propria attività al fine di facilitare l’industrializzazione; l’importanza del settore di attività, ubicazione geografica e dimensioni; diversificazione delle fonti, basate non solo sui documenti forniti dall’azienda, ma anche sulle informazioni pubblicate da organizzazioni non governative, organizzazioni internazionali, autorità locali o altre organizzazioni di terze parti.

Una crescita costante quella di 3G, consolidata grazie agli investimenti fatti in ambiti quali la formazione, in certificazioni e sviluppo di un sistema di gestione integrato, per una realtà a basso impatto inquinante. Un miglioramento globale notevole che pone 3G tra le aziende virtuose del settore.