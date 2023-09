Lavoro/SDA Express Courier assume Addetti alla Logistica 

SDA Express Courier, azienda del gruppo Poste Italiane, opera in un mercato in continua evoluzione, promuovendo il cambiamento, ottimizzando i processi e sviluppando prodotti e servizi che soddisfino le aspettative e le esigenze dei clienti, confermandosi il partner ideale nella gestione della logistica e della distribuzione, in Italia e nel mondo. SDA effettuerà nuove assunzioni, che riguarderanno Addetti alla Logistica in possesso del diploma e con flessibilità, capacità di collaborazione, spirito di squadra, orientamento al cliente e ai risultati e voglia di mettersi in gioco, i quali dovranno gestire tutte le attività di magazzino (piking, carico/scarico merce, operazioni di logistica, movimentazione e processamento della merce, ecc.);

assicurare il rispetto dei tempi e degli standard qualitativi; fornire supporto operativo alle attività di magazzino garantendo lo smistamento della merce secondo i tempi stabiliti; assicurare la corretta movimentazione interna delle merci in ottica di ottimizzazione dei processi. Le persone che lavorano nel Gruppo Poste rappresentano un importante patrimonio di competenze ed esperienze imprescindibile per la conduzione e l’evoluzione del business per questo è fondamentale che ognuno sia messo in condizione di accedere al percorso di arricchimento professionale più vicino alle proprie capacità e alla propria motivazione. Le persone, che entreranno a far parte del gruppo, parteciperanno con responsabilità e coinvolgimento, comportandosi eticamente e garantendo centralità del cliente, qualità del servizio e interesse verso i risultati.

La domanda per la partecipazione alla selezione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2023.

