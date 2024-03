Lavoro/ Assunzioni presso la catena della GDO Il Gigante

Nuove occazioni di lavoro in Italia

Il Gigante? La famosa catena nella Grande Distribuzione Organizzata sta cercando personale per assumere nei negozi e sta raccogliendo candidature per lavorare in sede. Ecco le posizioni disponibili, come candidarsi e informazioni utili sulle carriere e sulle selezioni.

Le offerte di lavoro sono rivolte sia a candidati esperti che a giovani senza esperienza e/o studenti universitari. Le principali mansioni includono cassieri, addetti alle vendite, addetti ai reparti, apprendisti banconieri o capi reparto, banchettisti, cuochi, gastronomi, direttori, farmacisti, panettieri, pasticceri, specialisti e addetti alle pulizie. In questo momento la catena sta cercando varie figure per coprire posti di lavoro in Italia.

potete inviare la vostra candidatura attraverso la piattaforma dedicata al recruiting chiamata “Il Gigante Lavora con noi”.

