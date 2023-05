IPAB Suor Diodata Bertolo: Bando di concorso per operatori socio sanitari

L’IPAB Suor Diodata Bertolo, situato in provincia di Vicenza (Veneto), ha indetto un bando di concorso per una graduatoria per OSS. Per candidarsi c’è tempo fino al 25 maggio 2023.

Requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo;

idoneità psico-fisica all’impiego;

godimento dei diritti politici e civili;

non aver subito condanne penali e/o non avere procedimenti processuali che impediscano la costituzione di rapporto di lavoro presso una Pubblica Amministrazione;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

attestato di qualifica di operatore socio sanitario riconosciuto dalla Regione Veneto o titolo equipollente.

BANDO e DOMANDA