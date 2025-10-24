Innovazione e crescita economica in Molise, convegno all’Unimol

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha partecipato al convegno “Innovazione e crescita economica in Molise. Analisi e riflessioni per il futuro”, organizzato dalla Banca d’Italia in collaborazione con l’Università degli Studi del Molise.

L’incontro, ospitato nell’Aula “F. Modigliani” del Dipartimento di Economia dell’Unimol, ha offerto un momento di riflessione e confronto sui principali indicatori economici regionali e sulle prospettive di sviluppo legate all’innovazione e all’accesso al credito.

Nel corso della tavola rotonda “Molise e innovazione: come trasformare il ritardo in opportunità”, il Presidente Roberti ha sottolineato l’impegno della Regione nel promuovere un ecosistema favorevole allo sviluppo economico, alla competitività delle imprese e al sostegno della ricerca: “Il Molise – ha dichiarato il Presidente Francesco Roberti – può e deve puntare sull’innovazione come leva strategica per il rilancio della nostra economia. Investire in conoscenza, sostenere l’imprenditorialità giovanile e garantire un accesso più agevole al credito significa creare le condizioni per un territorio più dinamico, attrattivo e capace di competere. La Regione è pronta a fare la sua parte, valorizzando la collaborazione con l’Università e con la Banca d’Italia”.

Il Presidente Roberti, al termine dei lavori, ha ringraziato gli organizzatori per l’alto valore scientifico e istituzionale dell’iniziativa, evidenziando come il dialogo tra mondo accademico, istituzioni e imprese sia la chiave per costruire una strategia di sviluppo solida e condivisa: “Il futuro del Molise passa attraverso la capacità di fare sistema, di mettere in rete competenze, idee e strumenti concreti a sostegno dell’economia reale. È su questa strada che intendiamo proseguire, con visione, programmazione e responsabilità”.