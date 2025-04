Industria Felix celebra il Sud che non si rassegna: 90 imprese premiate, 5 sono molisane

C’è un Sud che non si lamenta, che non si rassegna e che guarda con fiducia al futuro, pur con la dovuta attenzione che il presente richiede a livello internazionale. Quel Sud ieri, giovedì 10 aprile, è stato rappresentato a Bari a Villa Romanazzi Carducci da alcune tra le 90 imprese più competitive: 47 della Puglia, 28 della Calabria, 10 della Basilicata e 5 del Molise. Sono le imprese premiate in occasione del 63° evento Industria Felix organizzato dall’omonimo periodico di economia diretto da Michele Montemurro in supplemento gratuito con Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved e A.C. Industria Felix, con la media partnership di Askanews, con i patrocini del Politecnico di Bari, delle Università di Bari, Foggia e Lecce, con la partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE (Euronext), M&L Consulting Group, EpyonVivida. Premi assegnati da un Comitato scientifico che ha valutato i risultati dell’inchiesta giornalistica condotta da IFM su 17mila bilanci, tenendo conto anche della solvibilità finanziaria del Cerved Group Score e, talvolta, della sostenibilità aziendale.

La provincia che ha registrato il pieno di premi è quella di Bari con 18 imprese, che è stata anche quella che ha generato più ricavi nelle 4 regioni analizzate con 43 miliardi di euro con società di capitali con sede legale in quest’area e fatturati sopra il milione, seguita da quelle di Cosenza (12), Lecce e Catanzaro (9), Taranto (8), Potenza e Foggia (6). In Molise, invece, la provincia di Isernia (3) l’ha spuntata di misura su quella di Campobasso (2). Una curiosità: tra le premiate ci sono state anche tre aziende foggiane dell’aerospazio (Manta Group, Tecnologie materiali compositi e Avioman) appartenenti alla stessa famiglia, con una dichiarazione ad effetto durante la cerimonia dell’imprenditore Domenico Frisoli che ha reso sinteticamente l’ascesa: «Siamo passati davvero dalle stalle alle stelle».

L’evento, che supporta i “Sustainable Development Goals”, è stato presentato dalla giornalista e conduttrice del Tg1 Maria Soave ed è stato dedicato al docente universitario dell’Università di Bari Federico Pirro, autore di almeno 3mila pubblicazioni alcune delle quali saranno custodite dall’Università di Bari e tra i fondatori del Comitato scientifico di Industria Felix, a cui è stata riservata in via straordinaria una Menzione al Merito consegnata dal presidente del Consiglio comunale di Bari Romeo Ranieri, intervenuto con la fascia tricolore, al figlio Roberto Pirro. Un contributo, quello del professore, riconosciuto e sottolineato anche dal presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana durante i saluti in apertura. L’ultima Menzione di Merito Industria Felix l’ha riservata il 12 dicembre scorso a Milano in Borsa alla memoria dello stilista Roberto Cavalli, consegnandola alla figlia Cristina.

Qui di seguito i nomi delle 90 aziende premiate, distinte per provincia in relazione alla sede legale.

BASILICATA (10). Matera (4):Clemente S.R.L., Dimotex S.R.L. Semplificata, E-Geos S.P.A., Lucana Sistemi S.R.L.. Potenza (6): Area Dodici S.R.L., Azzurra S.R.L. Semplificata, Cantine del Notaio Società Agricola A R.L., Gda S.P.A., Guglielmi Serramenti S.R.L., Orizzonti Holding S.P.A..

CALABRIA (28). Catanzaro (9): Arcuri Cravatte S.R.L., Arpaia S.P.A., Camas Energy S.R.L., Infosys S.R.L., Profiltek S.R.L., Raffaele S.P.A., Sandro Greco S.P.A., Scamar S.R.L., Tutto Calabria di A. Celli S.R.L.. Cosenza (12): Besidetech S.R.L., Borgo dei Mastri S.R.L., Cps S.R.L., Greco Ecology S.R.L., Iaquinta S.R.L. – Costruzioni & Ambiente, Idrogeo S.R.L., Italbacolor S.R.L., Italiana Vacanze S.R.L., Keliweb S.R.L., La Poligrafica S.R.L., Nonsolocaldaie S.R.L., Pirossigeno S.R.L.. Crotone (3): Cantine Vincenzo Ippolito S.R.L. Agricola, Max Relax S.R.L., Schipani S.R.L.. Reggio Calabria (4): Agrumaria Reggina S.R.L., Biemme Finestre S.R.L., Cadi dei F.lli Milasi S.R.L., Eletek Sistemi S.R.L..

MOLISE (5). Campobasso (2): F.I.M.El. S.R.L., Its Costruzioni S.R.L.. Isernia (3): Caseificio Molise S.R.L., Cisar S.R.L., Grafica Isernina S.R.L..

PUGLIA (47). Bari (18): Acmei Sud S.P.A., Azienda Agricola Grappolo Rosso Società Agricola A R.L., Domar S.P.A., Edil Sina Costruzioni S.R.L., F. Divella S.P.A., Ferrovie Appulo Lucane S.R.L., Garofoli S.P.A., Gts Rail S.P.A., Hyprom S.R.L., Icam S.P.A., Maiora S.P.A., Manelli Impresa S.P.A., Mec.Line S.R.L., Nias S.P.A., Oropan S.P.A., Sicurezza Trasporti Autolinee – Sita Sud S.R.L., Spazio Eventi S.R.L., Tersan Puglia S.P.A.. Barletta Andria Trani (3): Cofra S.R.L., Inart3 S.R.L., Silvestris Infissi S.R.L.. Brindisi (3): Soavegel S.R.L., Stampi Sud S.R.L., Technoacque S.R.L.. Foggia (6): Ape S.R.L., Avioman Manutenzione e Costruzioni Aeronautiche S.R.L., Garganica Residence S.R.L., Manta Group S.R.L., Molino De Vita S.R.L., Tecnologie Materiali Compositi S.R.L.. Lecce (9): D.F.V. S.R.L., Elledi S.R.L., Galileopro S.P.A., Lasim S.P.A., Leo Shoes S.R.L., Links S.P.A., Mastek S.R.L., Pellegrino Vending S.R.L., Ristosì S.R.L.. Taranto (8): Castiglia S.R.L., Edilplastic S.R.L., Ilstudio Engineering & Consulting Studio S.R.L., Nuova Luce Società Cooperativa Sociale A R.L., Nurith S.P.A., Progeva S.R.L., Strumentimusicali.Net S.R.L., Zanzar S.P.A..

Durante la giornata sono intervenuti oltre agli imprenditori e ai manager delle imprese premiate numerosi ospiti: la direttora del dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia Gianna Elisa Berlingerio, il sales execution director di Cerved Dino Covino, per Banca Mediolanum il wealth planner Stefano Giordano, il network regional manager Puglia, Matera, Calabria Ugo Lombardi, la dg di Mediolanum Fiduciaria Silvia Lazzarini e il senior private banker Piero Laterza, il relationship manager di ELITE (Euronext) Antonio Pellè, i consultant di M&L Consulting Group Alessio Ghidone e Veronica La Gattuta, i co-founder e partner di EpyonVivida Angelo Domenico Conte e Cesare Zanotto, il segretario dell’A.C. Industria Felix Pasquale La Pesa e alcuni componenti del Comitato scientifico di Industria Felix: Filippo Liverini (imprenditore), Michele Chieffi (commercialista), Francesco Lenoci (Università Cattolica) e Cesare Pozzi (Luiss) che ha concluso i lavori. La prossima tappa di Industria Felix si terrà il 29 aprile all’Università Luiss di Roma per celebrare le imprese del Centro e delle Isole che competono.