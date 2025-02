Imprese, Sanesi (camcom Brindisi-Taranto): “Società benefit sono paradigma di innovazione”

(Adnkronos) – "Quello delle società benefit è un format innovativo. Noi lo abbiamo sempre interpretato, come Camera di commercio di Brindisi e Taranto, come un soggetto che poteva essere paradigma di innovazione. Nel nostro ruolo anche di centro studi statistico-economico abbiamo ritenuto di poter trasformare il dato statistico in dato vivo per essere anche di promozione e sviluppo. Senza questo dato non avremmo potuto sviluppare lo studio che presentiamo oggi". Queste le parole di Claudia Sanesi, segretario generale facente funzione della Camera di commercio di Brindisi-Taranto, durante la presentazione della ricerca nazionale sulle società benefit, condotta da Nativa, research department di Intesa Sanpaolo, InfoCamere, Università di Padova, Camera di commercio di Brindisi-Taranto e Assobenefit. Quello che emerge è un ecosistema dinamico e in crescita, con performance economiche e caratteristiche distintive rispetto alle non-benefit. Il numero delle Società Benefit sta crescendo rapidamente, a conferma della fertilità del substrato imprenditoriale italiano rispetto a un nuovo assetto giuridico d’impresa, vocato al profitto e alla creazione di valore condiviso. "Il percorso di creazione dell'osservatorio – spiega – ha determinato nel tempo il miglioramento della dashboard. Questi dati possono essere utilizzati anche in forma interattiva per lo sviluppo e l'analisi di fatti specifici, ad esempio l'impresa al femminile che ha una sezione specifica. Questo ha determinato che la dashboard abbia un'estrazione trimestrale a livello nazionale". —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)