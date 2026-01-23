Il carrello della spesa batte l’inflazione

Negli ultimi 5 anni l’Istat indica un divario di circa sette punti, con un aumento cumulato dell’indice generale dei prezzi di 17,1%, tra il 2021 e il 2025, e una crescita del 24% per il carrello della spesa, un tema su cui l’Antitrust ha appena avviato un’indagine, mentre per gli energetici l’aumento cumulato è del 34,1%.

Nel dettaglio, il carrello della spesa per i beni alimentari, per la cura della casa e della persona a dicembre ha avuto un’accelerazione da +1,5% a +1,9% e anche nell’intero anno si passa dal +2% del 2024 al +2,4% del 2025.

Sull’andamento dell’inflazione media annua, secondo l’Istat, pesa la dinamica dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (+16,2% da -0,2% del 2024), degli Energetici non regolamentati (-3,8% da -11,3%) e quella dei Beni alimentari non lavorati (+3,4% da +2,3%), mentre rallenta, lievemente, l’inflazione di fondo che nel 2025 si attesta a +1,9% (da +2,0% del 2024).

Nel 2025 rispetto al 2024 registrano impennate; abitazione, acqua, elettricità e combustibili (con inversione di tendenza da -5,6% a +1,1%), prodotti alimentari e bevande analcoliche (da +2,4% a +2,9%) e istruzione (da +2,2% a +2,6%), accompagnate dalla risalita dei prezzi della divisione comunicazioni (da -5,6% a -4,9%).

Diminuiscono invece i prezzi dei trasporti (la cui variazione percentuale media annua si porta su valori negativi, passando da +0,7% a -0,2%), dei servizi ricettivi e di ristorazione (da +3,9% a +3,4%), di mobili, articoli e servizi per la casa (da +0,8% a +0,3%) e di ricreazione, spettacoli e cultura (da +1,3% a +0,9%)”, si legge in una nota dell’Istat.

L’ inflazione che il 2025 lascia al 2026 è in previsione nulla , per cui, se nel corso dell’anno non si verificano variazioni congiunturali dell’indice generale dei prezzi, l’inflazione del 2026 sarebbe pari a zero, di fatti i prezzi al consumo, dopo aver evidenziato una stabilità nei primi due trimestri, è risultata in lieve decelerazione sia nel terzo trimestre sia nel quarto.

Il trascinamento sul 2026 per i beni energetici sarebbe addirittura negativo (-2,7%), quello dei beni alimentari è dello 0,5% e quello del carrello della spesa con gli alimentari e i beni per la cura della casa e della persone dello 0,3% ma sono voci soggette ad ampie fluttuazioni.

Alfredo Magnifico