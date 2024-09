I Linkin Park cantano l’inno 2024 dei mondiali di League of Legends

(Adnkronos) – Il nuovo inno dei Mondiali 2024 di League of Legends è stato finalmente rilasciato. Si tratta di "Heavy Is The Crown", un potente brano interpretato dalla celebre band internazionale Linkin Park, ora disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme di streaming musicale. Il video musicale, che accompagna la canzone, vede come protagonista il leggendario giocatore professionista di League of Legends, Lee "Faker" Sang-hyeok. Faker viene ritratto come un re appena incoronato, costretto a difendere il suo regno da un'orda di sfidanti. La narrazione, che celebra la vittoria di Faker e dei T1 ai Mondiali 2023, si intreccia con la storia di Londra, città che ospiterà la finale dei Mondiali il 2 novembre 2024, e i suoi antichi regni e dinastie. Il video è un tributo allo spirito competitivo dei giocatori di LoL e cattura l'essenza della sfida che attende i partecipanti ai Mondiali 2024. La canzone "Heavy Is The Crown" sottolinea perfettamente il peso delle aspettative e la determinazione necessaria per raggiungere la vetta. "Poter collaborare con Riot per offrire questo inno alla community internazionale di League of Legends è stata un'esperienza straordinaria", ha dichiarato Mike Shinoda dei Linkin Park. "Per noi questo brano rappresenta il culmine di una nuova era, imbriglia il nostro sound caratteristico e lo carica di nuova energia. Non vediamo l'ora che i giocatori e i fan possano ascoltarlo". —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)