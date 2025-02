I lavoratori alle aziende chiedono benessere

L’ottavo rapporto del Censis sul Welfare aziendale, evidenzia che tra gli effetti della crisi demografica c’è il maggior potere contrattuale degli addetti dai quali emerge una maggiore richiesta di servizi e benefit

Le aziende come hub del benessere, sembra essere questa la filosofia che accomuna dipendenti e datori.

I lavoratori under 35, negli ultimi venti anni sono calati di un terzo a causa della denatalità; si è ridotto il welfare pubblico ed è aumentato il lavoro da remoto. Tutti questi fattori hanno dato maggior poter contrattuale ai giovani lavoratori, vista la difficoltà delle imprese ad attrarre e trattenere talenti.

Dopo la pandemia, si registrano tre milioni di dipendenti affetti dalla “sindrome da corridoio”, cioè l’osmosi di ansie e disagi tra lavoro e vita privata, che riduce drasticamente il benessere soggettivo, la qualità della vita e la salute mentale.

Il 25,7% dei dipendenti si porta al lavoro i problemi di casa, problemi riguardanti la sfera privata, con effetti negativi sulla performance lavorativa, il 36,1% si porta i problemi lavorativi a casa con effetti negativi sulle relazioni familiari, amicali eccetera.

Si portano a casa i problemi lavorativi con relativi effetti negativi il 41% dei più giovani, il 34,9% degli adulti e il 33,7% dei più anziani. Si portano invece al lavoro i problemi di casa restando negativamente condizionati, il 22,7% dei dipendenti giovani, il 29,2% dei dipendenti adulti e il 20,6% dei più anziani.

Proprio per questo motivo l’83,4% dei dipendenti ritiene una priorità che il lavoro contribuisca al proprio benessere olistico, fisico e psicologico, condivide tale priorità il 76,8% dei dirigenti, l’86,1% degli impiegati e il 79,5% degli operai, il 75,0% dei dipendenti tra 18 e 34 anni, l’85,7% tra 35 e 54 anni, l’88,4% dai 55 anni in su. Il 31,8% dei lavoratori dipendenti ha provato sensazioni di esaurimento, di estraneità o comunque sentimenti negativi nei confronti del proprio lavoro, cioè forme di burn-out /stress da lavoro).

Tale stato psicologico coinvolge il 47,7% dei giovani, il 28,2% degli adulti, e il 23% dei dipendenti più anziani.

Molte le sofferenze sperimentate dai dipendenti il 73,0% ha vissuto situazioni di stress o ansia legate al lavoro; il 76,8% non sempre è riuscito a trovare un equilibrio tra vita privata e lavoro; il 75,9% si sente spesso sopraffatto dalle responsabilità quotidiane; il 73,9% sente di avere troppa pressione addosso quando lavora, inoltre, il 67,3% ha provato frustrazione per via del mancato supporto da parte del datore di lavoro; il 68,5% sente che in azienda non viene promosso un ambiente lavorativo buono e sano, il 65,0% ha comunque difficoltà a concentrarsi sul lavoro a causa dello stress, il 36,7% è andato da uno psicologo o ha fatto ricorso al counseling a causa del proprio lavoro.

Il desiderio di benessere è di tutti e riguarda tutte le dimensioni: fisica, mentale, sociale ed economica, i tempi delle aziende sono maturi per proporsi come hub del benessere, garantendo ascolto e accompagnamento alle soluzioni, da quelle più piccole e quotidiane a quelle più articolate, private e pubbliche.

Il 63,5% dei dipendenti vorrebbe svolgere attività di meditazione o yoga e ricorrere a uno psicologo; il 38,2% ritiene che la meditazione lo aiuterebbe a gestire meglio lo stress, l’89,4% vorrebbe più tempo per sé stessi e le cose che piacciono, l’86,2% per stare di più con amici e parenti, il 78,9% per svolgere attività fisica, il 73,9% per svolgere attività culturali, il 79,0% per potersi riposare.

Per il 94,6% dei dipendenti conta un buon rapporto con superiori e colleghi, cioè un buon clima aziendale, per il 93,1% la possibilità di operare con un certo grado di autonomia, per il 92,2% un riuscito bilanciamento tra vita privata e lavoro, per il 91,6% la flessibilità degli orari, per l’87,6% sentirsi valorizzati in azienda e per il 64,1% lavorare anche in smart working.

Sembrano numeri scarni ma in fondo sono una richiesta di ritorno a quello che era il posto di lavoro di una volta,quando le aziende erano governate da persone e non da fondi di investimento e non erano i numeri che contavano ma la persona con le sue esigenze, i suoi desideri.

Alfredo Magnifico