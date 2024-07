Horizon, la serie Tv su Netflix a rischio cancellazione

(Adnkronos) – Nel 2022, Netflix e Sony avevano annunciato l'adattamento televisivo della serie di videogiochi "Horizon", con Steve Blackman, noto per "The Umbrella Academy", nel ruolo di showrunner. Tuttavia, il destino della serie è ora in dubbio a seguito di accuse di cattiva condotta sul luogo di lavoro rivolte a Blackman. Secondo quanto riportato da Rolling Stone USA, la testata che ha svelato le accuse rivolte a Blackman, sia "Horizon" che un'altra serie fantascientifica in lavorazione, "Orbital", non stanno più progredendo. Non è chiaro se i progetti continueranno senza Blackman o se siano stati completamente cancellati. Un portavoce di Blackman ha risposto alle accuse, affermando che lo showrunner ha "una lunga, continua e stretta collaborazione con Netflix" e che continua a lavorare su nuovi progetti. Ha inoltre aggiunto che Blackman e Netflix avevano firmato un nuovo accordo pluriennale all'inizio di quest'anno. Tuttavia, resta incerto se Netflix manterrà la collaborazione con Blackman dopo le accuse di comportamenti discriminatori emersi durante le quattro stagioni di "The Umbrella Academy" da diverse persone che hanno lavorato con lui. Molte delle accuse sono state fatte in forma anonima per paura di ritorsioni professionali, ma Jesse McKeown, co-showrunner della quarta stagione di "The Umbrella Academy", ha parlato pubblicamente del comportamento di Blackman, unendosi al coro. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)