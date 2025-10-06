Giovani in bilico, tra sfiducia nelle istituzioni e voglia di costruire

La fotografia scattata dal rapporto “Giovani protagonisti di futuro” di Ipsos, riporta che i giovani sono spesso insoddisfatti della propria vita, hanno scarsa fiducia nelle istituzioni e sono poco partecipativi alla dimensione collettiva, fortunatamente conservano la speranza per il proprio futuro.

Dai dati emerge che, un giovane su tre non è soddisfatto della propria salute mentale, un disagio che manifestano soprattutto le donne: una su quattro dichiara di essere infelice, il 65% ritiene che la propria vita sia distante da quella che aveva immaginato e che desidererebbe.

Gli aspetti che generano maggiore insoddisfazione sono la situazione economica, la sfera sessuale, quella sentimentale e infine la salute mentale.

Maggiore soddisfazione la trovano nelle relazioni familiari e amicali, per i propri hobby e il tempo libero.

A pesare è, soprattutto, l’assenza di certezze; il disagio è più diffuso tra chi non lavora e non studia: il 59% di loro fatica a immaginare il proprio futuro, ma nonostante l’insoddisfazione, prevale l’ottimismo per il futuro: la maggior parte di loro è fiducioso che riuscirà ad avere una vita soddisfacente, soprattutto al di fuori dell’ambito lavorativo.

I giovani mettono al primo posto aspetti della sfera personale come la ricerca di un equilibrio psicofisico, le relazioni familiari e la rete di amicizie, oltre che la realizzazione personale, al contrario, vengono collocati all’ultimo posto valori della sfera collettiva, come la democrazia e la partecipazione alla vita sociale e politica, ma anche la pace, il clima e il rispetto delle diversità.

La maggioranza dei giovani non discute di politica, non partecipa alle manifestazioni di piazza e non esprime le proprie opinioni sull’attualità.

Il maggiore disinteresse arriva, proprio, da chi non studia e non lavora che fatica a sentirsi parte.

La fiducia nelle istituzioni è significativamente bassa, ad ottenere la sufficienza sono unicamente la scuola e l’università, la maggiore sfiducia va alla religione e alla politica.

Per tornare ad essere felici e a sentirsi parte; il primo passo è quello di decostruire gli stereotipi, “bisogna smettere di considerare i giovani come un agglomerato unico di individui con gli stessi bisogni, le stesse condizioni, gli stessi desideri, le stesse difficoltà, smettere, soprattutto, di considerarli altro dal resto, non continuiamo a rinchiudere i giovani in spazi ghettizzanti fingendo di dare loro ascolto: oggi serve un continuo scambio intergenerazionale in grado di costruire percorsi, solo così si può combattere quel senso di individualismo al quale le nuove generazioni sono state educate, a partire proprio dal mondo del lavoro.

Alfredo Magnifico