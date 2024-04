Giornate del Made in Italy, definito il calendario degli eventi. Si parte il 15 aprile

Definito il programma delle Giornate del Made in Italy, manifestazione a cui in Molise ha aderito l’assessorato alle Attività Produttive.

Il progetto presentato e approvato dal ministero è legato alla promozione del “Gusto d’impresa” e vedrà coinvolte una serie di aziende legate a prodotti Made in Molise. Le imprese hanno previsto visite guidate e workshop che sono aperte a tutti i cittadini interessati.

Si partirà lunedì 15 aprile con Melise, azienda di Castel del Giudice che produce mele biologiche, grano e orzo ed ha anche un birrificio agricolo.

Il 18 si prosegue con Camardo (zone industriale Campobasso-Ripalimosani), CTM- Centro Tartufi Molise (a Castropignano);

Il 19 sarà la volta di Monteroduni con Campi Valerio e l’azienda Principe Pignatelli.

Le aziende entrano a far parte di circuito nazionale del Made in Italy e nel calendario nazionale dell’iniziative, fortemente voluto dal ministro Urso. L’idea dell’assessorato è quella di creare, soprattutto nei giovani, il gusto dell’impresa. Per questo motivo partner dell’iniziativa saranno Unimol e Ufficio scolastico regionale, a cui va il ringraziamento dell’assessore Di Lucente.