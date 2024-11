Fortnite si tinge di K-pop, collaborazione con le NewJeans a gennaio

(Adnkronos) – Un nuovo leak di Fortnite suggerisce una collaborazione tra il celebre battle royale e le NewJeans, il girl group sudcoreano più di successo del momento. Secondo l'affidabile leaker Jorge_Most_, supportato da altri esperti del settore come HYPEX e ShiinaBR, l'evento dovrebbe debuttare il 14 gennaio 2025, in perfetta sincronia con la conclusione della Stagione 6 del Festival di Fortnite. Se le indiscrezioni fossero confermate, le NewJeans sarebbero le protagoniste indiscusse della Stagione 7 del Festival, portando una ventata di K-pop nel mondo virtuale di Fortnite. Ma cosa possiamo aspettarci da questa collaborazione? Il leak anticipa la presenza di skin dedicate a tutte e cinque le componenti del gruppo (Minji, Hanni, Danielle, Haerin e Hyein), accompagnate da emote e brani musicali esclusivi, probabilmente disponibili sia nel Negozio Oggetti che nel Pass Musica. Ma il vero piatto forte dell'evento sarebbe un concerto virtuale in-game, un'esperienza già sperimentata con artisti del calibro di Metallica e The Weeknd nelle precedenti stagioni del Festival. Tuttavia, questa sarebbe la prima volta per un gruppo K-pop, segnando un momento storico per la musica coreana e la sua diffusione globale. Formatesi nel 2022 sotto l'egida della ADOR, le NewJeans hanno rapidamente conquistato il cuore del pubblico con il loro sound fresco e accattivante, un mix di pop, R&B e hip-hop con influenze Y2K. Il loro singolo di debutto, "Attention", ha infranto ogni record, raggiungendo la vetta delle classifiche in Corea del Sud e ottenendo un successo virale in tutto il mondo. Con oltre 1 milione di album venduti in meno di un anno dal debutto, le NewJeans si sono affermate come uno dei gruppi K-pop di maggior successo di sempre, collezionando premi e riconoscimenti a livello internazionale. La loro musica ha superato i confini culturali, conquistando fan di tutte le età e nazionalità. Quest'anno hanno debuttato anche in Giappone, dove si sono esibite in un due date al Tokyo Dome che hanno registrato il tutto esaurito. La loro musica è amatissima anche in Occidente, con il loro album Get Up che è arrivato al primo posto della Billboard 200 statunitense. L'eventuale collaborazione con le NewJeans conferma ancora una volta l'impegno di Fortnite nel creare esperienze innovative e coinvolgenti, aprendo le porte del suo universo virtuale a diverse forme di intrattenimento. Il battle royale di Epic Games si è trasformato in un vero e proprio hub culturale, un luogo di incontro per appassionati di videogiochi, musica e tendenze pop. Al momento, Epic Games non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla collaborazione. Non ci resta che attendere l'inizio della Stagione 6 di Fortnite, il 1° dicembre 2024, con la speranza che i dataminer riescano a scovare nuovi dettagli su questo attesissimo evento. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)