Food: La Luigi Diotaiuti Foundation protagonista italiano per Giornata Mondiale della pasta 2024

(Adnkronos) – In un congresso internazionale organizzato a Maratea il 23/24/25 ottobre in collaborazione con l'istituto statale di istruzione superiore Giovanni Paolo II di Maratea, lo chef Luigi Diotaiuti parlerà dell'impatto della cucina italiana nel mondo festeggiando la pasta: saperi, sapori e salute di un alimento buono, salutare, nutriente, accessibile e sostenibile, tra passato e futuro). L'evento si propone come obiettivo quello di esplorare l'impatto della cucina italiana a livello globale, promuovere la dieta mediterranea e riflettere su innovazione e sostenibilità nella gastronomia. Luigi Diotaiuti è un'autorità mondiale della cucina e la cultura italiana, tra i suoi clienti ci sono celebrità come George Clooney, Julia Roberts e Harrison Ford. "Il mio obiettivo è sempre stato quello di mostrare rispetto per gli ingredienti stessi utilizzando i migliori prodotti di qualità in modo autentico. Non ho mai deciso di vincere premi. La mia unica missione è preservare tradizioni, tecniche e standard", afferma l'ambasciatore culinario italiano. Lo chef pluripremiato, proprietario di Al Tiramisu a Washington DC, tra i 50 migliori ristoranti italiani nel mondo nel 2019 (per il sito 50topitaly.it) e Ambasciatore della cucina italiana e lucana nel mondo, Luigi Diotaiuti, Presidente della Fondazione è impegnato nella promozione delle tradizioni culturali e culinarie della Basilicata a livello internazionale. Attraverso iniziative come la creazione del docufilm sulla transumanza e il supporto a eventi enogastronomici, Luigi con la sua Fondazione vuole contribuire a diffondere la conoscenza e l'amore per il territorio lucano, mantenendone vive le radici culturali. Inoltre, la Fondazione si impegna a sostenere progetti educativi volti a formare i giovani nel settore della ristorazione e del turismo, creando un ponte tra la tradizione e l'innovazione. L'evento si svolgerà presso l'Istituto scolastico e si concluderà con il gran gala' presso l'Hotel San Diego di Maratea in Basilicata e vedrà la partecipazione del presidente della Regione Bardi oltre a grandi esperti dell'enogastronomia: Francesco Maria Spanò, saggista e gastronomo; Lucia Galasso, antropologa dell'alimentazione; Luca Cesari, storico della gastronomia; e diversi collegamenti dall'estero come da Singapore Rocco Pozzullo, presidente della Federazione Italiana Cuochi insieme alla Nazionale Olimpica Chef italiana; Amy Riolo, Washington, autrice pluripremiata di 19 libri, chef, ambasciatrice della dieta mediterranea, cavaliere dell'ordine della stella d'Italia; e Julio Panza, New York, professor of medicine New York medical college, director department of cardiology Westchester Medical Center. "Il mio obiettivo è di trasformare tradizioni agricole rispettabili e uno stile di vita sano in modelli sostenibili di reddito e sicurezza alimentare per creare felicità e benessere duraturi per le generazioni future", dice Luigi Diotaiuti, fondatore, Luigi Diotaiuti Foundation.