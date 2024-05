Fincantieri assume Addetti e Tecnici in Italia. Il Gruppo è alla ricerca di diplomati e laureati

Fincantieri effettuerà nuove assunzioni per gli stabilimenti presenti in Italia e che riguarderanno Addetti Sala Prove Motori,i quali dovranno collegare gli impianti per acqua, olio motore, gasolio, gas di scarico e impianti elettrici, allestire le attrezzature della sala prova, compilare e redigere i report di attività e controllare l’esecuzione delle prove motore;

Tecnici Sicurezza e Ambiente, che dovranno collaborare all’elaborazione della documentazione relativa alla valutazione dei rischi, effettuare visite nelle officine e a bordo, verificare la corretta adozione delle misure di prevenzione e protezione, proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza nel tempo; Analisti Junior di Media Digitali, che dovranno analizzare i dati per individuare trend utili al processo decisionale, supportare lo sviluppo di strategie social e digital, creare campagne per le piattaforme social del Gruppo ed elaborare documenti per il top management;

Specialisti Pianificazione e Controlli Economici, che dovranno controllare l’andamento dei fatti aziendali, adempiere a tutte le operazioni di reporting e contabilità industriale, supportare le analisi economiche attraverso il controllo delle attività produttive, del magazzino e del costo del personale e conseguire gli obiettivi stabiliti.

