Ferrovie dello Stato assume Addetti/e alla Segreteria e altre figure

Il Gruppo Ferrovie dello Stato, leader nel trasporto passeggeri e merci su ferro, assumerà nuovo personale da inserire come Addetti/e alla Segreteria, i quali dovranno supportare la predisposizione e la diffusione di report e verbali destinati ai vertici aziendali, gestire le comunicazioni formali ed informali tra le diverse funzioni aziendali e i manager delle altre società del gruppo, organizzare l'agenda degli appuntamenti e gestire la corrispondenza, organizzare viaggi, trasferte, eventi e meeting anche attraverso l'utilizzo degli appositi sistemi aziendali, predisporre documentazione a supporto di attività progettuali, contrattuali e di reporting e gestire il protocollo informatico aziendale e la corrispondenza interna ed esterna della segreteria. Gli Addetti alla segreteria deveno essere in possesso del diploma e devono avere adattabilità, velocità e proattività, ottime capacità relazionali e comunicative, attitudine al team working e al problem solving. Le altre figure ricercate dal gruppo FS sono: Assistenti Lavori - Opere Tecnologiche, i quali dovranno collaborare alla sorveglianza e alle constatazioni dei lavori, provvedere alla compilazione del giornale dei lavori, alle registrazioni e alla predisposizione dei documenti contabili, collaborare con il capo reparto incaricato della gestione dei lavori e collaudare le opere e gli impianti oggetto dell'appalto; Responsabili del Programma, che dovranno effettuare la pianificazione e il monitoraggio delle attività di programma dei progetti/iniziative di società assegnati, gestire e controllare i progetti, le attività di verifica e di convalida insieme al team di gestione, raccogliere ed integrare i fabbisogni in termini di iniziative da inserire nel piano dei fabbisogni; Direttori dei Lavori, che dovranno accertare la qualità dei materiali impiegati, esercitare le attività di gestione dei contratti di appalto, garantire il controllo dei lavori, la verifica tecnica e la verifica contabile-amministrativa, coordinare e supervisionare le attività del personale assegnato.Per verificare tutte le posizioni aperte… continua a leggere