E’ ‘Stumble guys’ mania, in arrivo la collezione di action figure

(Adnkronos) – Dalla sua uscita nel 2020, Stumble Guys ha conosciuto una crescita esponenziale, affermandosi come un fenomeno globale con oltre 100 milioni di giocatori al mese e 3 milioni al giorno. Il videogioco, un frenetico battle royale online con percorsi a ostacoli, catapulta 32 sfidanti in una serie di mappe sempre diverse, round dopo round, fino all'incoronazione del vincitore. Grazie al suo gameplay divertente e accessibile ha catturato l’interesse di milioni di giocatori in tutto il mondo, specialmente i più piccoli, entusiasti di poter personalizzare i personaggi utilizzando le oltre 200 skin disponibili. E Rocco Giocattoli annuncia: ad aprile l’arrivo di una linea esclusiva di action figure e peluche ispirati a Stumble Guys. La collezione è un tributo all’incredibile successo di Stumble Guys, che l'anno scorso è stato insignito del titolo di Best Ongoing Game 2023 ai Google Play Best Awards. I fan avranno a disposizione 24 mini-figure alte 6 cm, tra cui 6 esemplari rari, oltre ad action figure da 8 e 11 cm disponibili sia in pacchetti a sorpresa sia in set da 2, 4 e 8 personaggi, per chi vuole espandere velocemente la propria collezione. Per i fanatici dei collectable saranno inoltre disponibili i portachiavi di 18 personaggi e i peluches di Mr Stumble, Inferno Dragon, Meowmer e Banana Guy. —[email protected] (Web Info)