D’Aloia (UIL): Anche in Molise è esploso l’artigianato

“Anche in Molise è esploso l’artigianato”. Lo afferma Roberto D’Aloia, Responsabile UIL Artigianato Molise. “L’impegno è quello di rilanciare il settore e creare strumenti a supporto del comparto: dagli enti bilaterali a sempre maggiori prestazioni a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si rivolgono alla struttura territoriale. E FSBA ha svolto nel periodo Covid un ruolo fondamentale in tale direzione”.

Infatti, secondo un report realizzato dal Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato (FSBA), inviato nei giorni scorsi al Ministero del Lavoro, in epoca Covid 2020-2021, FSBA ha dato risposta complessivamente a oltre 800.000 addette/addetti e le aziende che hanno beneficiato del Fondo ammontano a oltre 224.000 per un totale di oltre 444.000 domande presentate. Sono numeri che confermano il grande impegno svolto dalla bilateralità artigiana, insieme al ruolo delle Parti Sociali, degli amministratori della bilateralità e dei delegati di bacino.

“Nel Molise nel periodo 2020-21 a FSBA sono state presentate 1.757 domande per 860 aziende e 2.383 lavoratori. Stiamo assistendo allo sviluppo di una maggiore conoscenza della bilateralità artigiana sul territorio”. Conclude D’Aloia.

Una maggiore conoscenza che non ha interessato soltanto FSBA ma che ha riguardato, appunto, la bilateralità regionale; il lavoro svolto da SANARTI, attraverso specifiche campagne di prevenzione alla salute e le molteplici tipologie di prestazioni offerte; e che ha visto Fondartigianato dotarsi di una nuova offerta formativa per supportare la formazione professionale dei lavoratori di comparto e garantire una maggiore competitività delle imprese artigiane sul mercato. Tutti gli strumenti della bilateralità artigiana hanno dato risposta alle lavoratrici e ai lavoratori durante la fase pandemica.

Un impegno che ha visto partecipe e attiva su tutto il territorio la UIL Artigianato Molise.

“È fondamentale che i lavoratori e le imprese che hanno conosciuto la bilateralità durante la Pandemia, e che vivono oggi le criticità derivanti dalla guerra, il rincaro dei prezzi e i problemi legati al reperimento di alcune risorse produttive, conoscano i vantaggi offerti da tutti gli strumenti artigiani di comparto, come previsto dalla contrattazione di primo e di secondo livello. L’artigianato ha quasi concluso la fase dei rinnovi contrattuali. Ma non possiamo fermarci ed è importante continuare a sostenere le tutele necessarie per le lavoratrici e i lavoratori di comparto”. È quanto sottolinea la Segretaria Generale UIL Molise, Tecla Boccardo che prosegue: “Importante è anche che le lavoratrici e i lavoratori dell’artigianato abbiano sempre più contezza dei diritti esistenti in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, promossi dalla pariteticità di comparto e attraverso iniziative specifiche. La UIL Molise sostiene la campagna Zero Morti sul lavoro, proprio per favorire una più ampia sensibilizzazione su questo tema. Ci attende un lungo cammino da percorrere con forza e determinazione!”.