CTE Molise organizza il lancio della Call for Ideas and Solutions mirato alla creazione di nuove imprese

La Casa delle Tecnologie Emergenti di Campobasso (CTE Molise), progetto promosso dal Comune di Campobasso e sostenuto dal Ministero delle Imprese del Made In Italy, organizza il lancio della Call for Ideas and Solutions mirato alla creazione di nuove imprese.



L’UniMol, partner di CTE Molise, ospiterà l’evento in Aula Magna, oggi 12 Marzo con ingresso dalle 15.00 e inizio alle 15.30 che vede la partecipazione del prof. Vincenzo Schettini, autore del libro di successo “La fisica che ci piace”, che discuterà con i giovani su come fare un uso

imprenditoriale delle nuove tecnologie.



I partecipanti potranno conoscere come CTE Molise sperimenta l’uso di tecnologie emergenti nei due ambiti applicativi: smart cities e tecnologie a supporto di sport e salute.

La partecipazione richiede registrazione sulla piattaforma digitale Eventbrite, fino ad esaurimento posti.

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-la-startup-che-ci-piace-lancio-call4ideassolutions-cte-molise-856148662697?aff=oddtdtcreator