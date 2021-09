Covid, da oggi Green Pass obbligatorio per treni, aerei e navi: le regole

Sono state pubblicate sul sito del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili le nuove linee guida con le regole da applicare ai diversi settori del trasporto: da oggi, 1 settembre, entrano in vigore le disposizioni relative all’uso del Green pass. Ma non solo: predisposti piani di potenziamento così come quelli per la sanificazione dei diversi mezzi.

Aerei – Dall’1 settembre fino al termine del 2021 sarà obbligatorio esibire il Green pass per viaggiare in aereo. Sono esclusi ovviamente i passeggeri che per questioni di età o per eventuali esoneri su base di una certificazione medica non possono disporre del Green pass.

Per tutti i passeggeri è obbligatoria la misurazione della temperatura con termocamere o termometri a infrarossi senza contatto. Non è consentito l’accesso a chi risulta con una temperatura superiore a 37.5° C. Obbligatoria la mascherina negli spazi chiusi e una capienza massima dell’80% ai bus navetta.

Oltre al Green pass, i passeggeri devono avere una autocertificazione (che può essere fatta con il check-in o in aeroporto) che attesti di non aver avuto contatti con persone affette da Covid-19 “negli ultimi due giorni dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei medesimi; il termine di 14 giorni è ridotto a 7 nel caso di viaggiatori vaccinati”.

Navi – Come per gli aerei, obbligatorio il Green pass anche su navi e traghetti, escluso lo Stretto di Messina. Non solo: l’accesso alle navi e traghetti adibiti a servizio di trasporto interregionale è consentito fino all’80% della capienza. Sono esclusi i traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina, ai quali si applicano le prescrizioni previste per il collegamento da e per le isole minori.

Bus, tram e metro – A partire dall’1 settembre, in zona bianca o gialla viene disposto il riempimento all’80% di bus, tram e metro. Il Ministero consiglia il costante il ricambio dell’aria grazie all’apertura dei finestrini o tramite altre prese di aria naturale.Per quanto riguarda i passeggeri, a bordo si sale con la mascherina, con flussi di salita e discesa separati. Su tutti i mezzi dovrebbe essere previsto l’uso di telecamere per monitorare i flussi ed evitare assembramenti.

Treni alta velocità e Intercity – Obbligatorio il Green pass anche a bordo dei treni Intercity, Intercity notte e alta velocità. Il passeggero deve dichiarare di avere il Green pass già in fase di acquisto o prenotazione del biglietto.