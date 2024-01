Comunità per Giovani. Opportunità con il progetto di Servizio Civile Ippocrates a Bojano

Una bella opportunità per 4 ragazze/i che potranno vivere una esperienza entusiasmante. Entro il 15 febbraio per presentare la domanda on line.

Comunità per Giovani è il titolo del progetto di Servizio Civile che offre a 4 ragazze e ragazzi di fare una esperienza entusiasmante e retribuita, per 12 mesi, a Bojano, 6 giorni a settimana per 25 ore settimanali. Il bando, finanziato con decreto n. 1.233 del 22 dicembre 2023, indice la selezione per 52236 giovani che abbiano compiuto 18 anni e non superato i 29 (28 anni e 364 giorni)alla data di presentazione della domanda (ossia alle ore 14.00 del 15 febbraio 2024). Presso l’ente OdV Ippocrates, Sede attuativa Comune di Boiano, il progetto Comunità per Giovani di InFormare riguarda il Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport, Area: Animazione culturale verso i giovani. Per cercare il progetto basta inserire solamente il codice Ente SU00282 e spuntare la sede di Bojano.

Una volta selezionati ed entrati in servizio, gli operatori volontari riceveranno un assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 507,30 suscettibile di essere incrementato sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il periodo prestato come operatore volontario di Servizio civile, su richiesta dell’interessato, è riconosciuto ai fini previdenziali nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Gli aspiranti devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Scegliendo la sede di Bojano, ODV Ippocrates, del progetto Comunità per Giovani.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al bando e riportati nella piattaforma DOL.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL occorre essere muniti di SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Per la presentazione della Domanda on-line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i giovani in possesso di: a) cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; c) non aver riportato condanne. Previsto un posto per giovani con minori opportunità economiche. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio, a pena di esclusione dalla procedura o dalla prosecuzione del servizio.

Tra gli obiettivi del progetto, la redazione di un “Piano di Comunicazione”, momenti informativi e strumenti di comunicazione, attraverso canali “social” (Facebook, Instagram, Linkedin), workshop, seminari, comunicati stampa, passaggi radio Tv, iniziative di animazione territoriale, incontri sul territorio, attività in rete, front-office, sostegno al processo di riconoscimento di talenti e competenze, scouting.

Per informazioni e aiuto nella compilazione della domanda si può inviare un messaggio whatsapp al numero 389 8339 528

Ippocrates è una realtà associativa che opera dal 2017 a Bojano coinvolgendo giovani e meno giovani in numerose attività socio-culturali e di animazione del territorio.