Comune di Sarezzo: bando per 2 posti da OSS

Il comune di Sarezzo, in provincia di Brescia (Lombardia), ha indetto un Concorso pubblico per la copertura di 2 posti da OSS, da impiegare presso l’Area Servizi alla Persona. Il Bando scade il 01 Agosto 2021.

Requisiti:

-cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando;

-età non inferiore agli anni 18;

-licenza scuola dell’obbligo e attestato di qualifica di operatore sociosanitario;

-per le categorie protette, essere iscritti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della Legge n. 68/1999;

-non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico, salvo l’avvenuta riabilitazione, che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

idoneità fisica all’impiego;

-non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

-posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985;

-assenza destituzione dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o decadenza dall’impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

-non essere dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo anche in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.



Si segnala che per 1 posto a concorso opera la riserva per le categorie protette.



Le domande di ammissione al concorso per operatori socio sanitari Comune di Sarezzo, dovranno essere presentate, entro le ore 12,00 del 1 Agosto 2021, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato al seguente indirizzo: [email protected]

BANDO e DOMANDA