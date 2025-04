Come usare Gemini Live: interagire con l’AI tramite condivisione video e schermo su Android

(Adnkronos) – L'interazione con l'intelligenza artificiale sta per evolvere significativamente grazie all'espansione della disponibilità di Gemini Live con condivisione video e schermo sui dispositivi Android. Dopo una fase iniziale di introduzione per gli abbonati a Gemini Advanced, questa innovativa funzionalità è ora accessibile a un pubblico più vasto, in particolare agli utenti dell'app Gemini sui recenti Pixel 9 e sulla serie Samsung Galaxy S25. Questa estensione segna un passo cruciale verso un'interazione più intuitiva e contestuale con l'AI, supportando conversazioni naturali e fluide in oltre 45 lingue diverse.

Gemini Live sfrutta la potenza della visione computazionale integrata nell'AI, permettendo agli utenti di mostrare al modello ciò che vedono attraverso la fotocamera del proprio smartphone o di condividere attivamente il proprio schermo. Questa capacità di "vedere" il contesto reale o digitale apre un ventaglio di nuove possibilità per ottenere assistenza, generare idee e risolvere problemi in modo più efficace e personalizzato. Proprio sul blog ufficiale di Google vengono portati alcuni esempi di proficua interazione. Esaminiamo cinque modi in cui questa integrazione visiva sta già semplificando la vita degli utenti. 1. Riorganizzazione Intelligente dello Spazio Domestico: Affrontare il disordine, specialmente durante le pulizie stagionali, può spesso risultare un compito arduo. Gemini Live si propone come un valido alleato in questo processo. Puntando semplicemente la fotocamera su un cassetto caotico, un armadio sovraffollato o uno scaffale disordinato, è possibile interrogare Gemini per ottenere suggerimenti pratici su come organizzare gli oggetti in modo efficiente, massimizzare lo spazio disponibile o persino identificare elementi da donare o smaltire. L'AI fornisce consigli in tempo reale e una guida visiva mentre l'utente procede con il decluttering, agendo come un vero e proprio partner organizzativo virtuale. 2. Brainstorming Creativo Potenziato dalla Vista: Il blocco creativo è una sfida comune in molti ambiti. Gemini Live offre una nuova via per superare questa impasse. Condividendo lo schermo e mostrando immagini che fungono da fonte di ispirazione – come la texture di un elemento naturale, la vivacità cromatica di un mercato o un'opera d'arte stimolante – è possibile avviare una sessione di brainstorming visivo con Gemini. L'AI può analizzare i dettagli visivi e generare idee per disegni, spunti per la scrittura creativa, suggerimenti per progetti di artigianato o persino concetti musicali, ampliando gli orizzonti creativi dell'utente. 3. Risoluzione di Problemi Tecnici con Assistenza Visiva: Affrontare malfunzionamenti domestici o problemi tecnici può essere frustrante. Con l'input diretto della fotocamera di Gemini Live, è ora possibile mostrare all'AI ciò che si sta osservando in tempo reale per ottenere un'assistenza più mirata ed efficace. Che si tratti di una sedia che produce fastidiosi cigolii, di un elettrodomestico che non funziona correttamente o di un componente elettronico che presenta anomalie, basta inquadrare il problema con la fotocamera e descriverlo a Gemini per ricevere suggerimenti diagnostici e un piano d'azione per la risoluzione. 4. Shopping Personalizzato e Consigli di Stile in Tempo Reale: La navigazione tra innumerevoli schede di prodotti online può spesso portare a indecisione e affaticamento. Gemini Live si trasforma in un assistente personale per lo shopping virtuale. Condividendo lo schermo durante la navigazione su siti di e-commerce, è possibile chiedere a Gemini confronti tra prodotti simili, consigli di stile per abbinare capi d'abbigliamento o suggerimenti su accessori. Inoltre, utilizzando la fotocamera per mostrare specifici articoli del proprio guardaroba, è possibile chiedere a Gemini quali altri indumenti o accessori si abbinano meglio, ricevendo un feedback immediato e personalizzato per acquisti più consapevoli e stilosi. 5. Ottimizzazione di Progetti e Ricezione di Feedback Costruttivo: Gemini Live si rivela uno strumento prezioso per affinare le proprie competenze e ottenere feedback utili su progetti creativi o professionali. Condividendo lo schermo, è possibile mostrare a Gemini bozze di post per blog, campagne sui social media, portfolio fotografici o presentazioni. L'AI è in grado di analizzare diversi aspetti del contenuto, dalle immagini del profilo alle didascalie, passando per il layout e il design complessivo. Gemini evidenzia le aree che potrebbero beneficiare di miglioramenti e offre suggerimenti personalizzati per rendere il proprio lavoro più efficace e memorabile. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)