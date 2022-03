Caro bollette/Movimento Consumatori: tutelare gli utenti in difficoltà sui pagamenti

Movimento Consumatori e le altre associazioni riconosciute del CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori Utenti), in attesa della rapida attivazione del provvedimento del Governo in materia che rafforzerà la protezione dei cittadini e delle famiglie, hanno siglato un accordo con le principali aziende del settore energetico per concordare condizioni di pagamento più favorevoli agli utenti.

Enel Energia e Servizio Elettrico Nazionale (SEN) consentono ai clienti domestici di attivare un piano di rateizzazione fino a 12 mesi per il pagamento delle bollette luce e gas, con rate di importo costante, senza anticipo e senza rata minima, indipendentemente dall’importo della fattura. Il tutto senza applicazione di interessi di mora.

L’accordo con Eni gas e luce prevede la possibilità di ottenere una rateizzazione con un numero di rate variabili in funzione dell’importo, senza percentuali minime di acconto e senza applicazione di interessi e spese. Anche le società dei Gruppi A2A, ACSM-AGAM e AEB hanno attivato per le utenze residenziali agevolazioni per il pagamento delle bollette di energia elettrica, gas e teleriscaldamento emesse fino a tutto il mese di aprile 2022.

Queste agevolazioni prevedono forme di rateizzazione dell’intero importo delle bollette secondo le esigenze specifiche dei clienti, senza applicazione di interessi e con la sospensione delle azioni di distacco.

