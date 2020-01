Bollo auto, record di “furbetti” in Molise: Evasi 28 milioni di euro

Sono in totale 62.695 gli accertamenti fiscali, relativi al 2016, spediti dall’Ente incaricato lo scorso anno per recuperare un’evasione fiscale di circa 14,3 milioni di euro. Sulle stessa falsariga anche l’annualità 2017.

Al momento, infatti, sono stati notificati 57.977 accertamenti che rappresentano solo la prima tranche di quelli totali. In questo caso l’evasione fiscale ammonta a circa 13,6 milioni di euro. Molto basso, circa il 3%, il numero dei ricorsi tributari presentati e la percentuale di accertamenti infondati e annullati su istanza di parte. Il totale degli accertamenti per gli anni 2016 e 2017 è pari a 120.672 per un credito fiscale complessivo accertato di oltre 28 milioni di euro.