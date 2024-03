Bandi&concorsi/ Migliaia di posti nell’Amministrazione penitenziaria

Migliaia di posti nell’Amministrazione penitenziaria.

È stato annunciato il concorso per Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria 2024, che metterà a disposizione 2568 posti.

La selezione pubblica è aperta anche a persone non militari e richiede il possesso di un diploma di scuola superiore.

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 10 aprile 2024.

concorso per Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria 2024 prevede il reclutamento di un totale di 2568 allievi agenti suddivisi nel seguente modo:

– 1027 posti (770 uomini; 257 donne) aperti ai cittadini italiani;

– 1541 posti (1156 uomini; 385 donne) riservati:

– ai volontari in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione o volontari in congedo dopo un anno di servizio;

– ai volontari in congedo con ferma quadriennale.

REQUISITI PER IL CONCORSO ALLIEVI AGENTI POLIZIA PENITENZIARIA 2024

Per partecipare al concorso per Allievi Agenti civili della Polizia Penitenziaria 2024, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

– cittadinanza italiana;

– godimento dei diritti politici;

– diploma di scuola secondaria superiore;

– età compresa tra i 18 e i 28 anni. Quest’ultimo limite può essere esteso fino a tre anni in base al servizio militare effettivamente svolto;

– rispetto dei requisiti comportamentali previsti dalla legge;

– buone condizioni fisiche e idoneità psicofisica per svolgere le mansioni connesse all’incarico.

Non possono partecipare alla selezione coloro che:

– sono stati licenziati da un impiego presso una pubblica amministrazione e sono stati condannati per reati gravi o sono stati sottoposti a misure cautelari;

– sono stati revocati da un altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi indicati nell’articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n.3;

– hanno prestato servizio nelle Forze Armate solo come volontari brevi o volontari annuali, nonché volontari con ferma quadriennale in rafferma biennale.

Si ricorda che la presenza di tatuaggi può comportare l’esclusione dal concorso. Per ulteriori informazioni, si consiglia di leggere le regole sui tatuaggi nei concorsi militari e polizieschi.

