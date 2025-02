Bandai Namco e Square Enix: un’alleanza strategica per il mercato europeo dei videogiochi

(Adnkronos) – Con una mossa destinata a ridefinire il panorama della distribuzione videoludica in Europa, Bandai Namco Entertainment Europe e Square Enix, attraverso una nota ufficiale, hanno annunciato una ulteriore evoluzione della loro partnership. A partire dal 1° febbraio 2025, Bandai Namco assumerà la responsabilità della distribuzione fisica dei titoli Square Enix in Germania, Regno Unito, Spagna, Italia e nei paesi nordici. Questa decisione è il frutto di una collaborazione già avviata con successo in Francia, Australia e Nuova Zelanda. La decisione di estendere questa partnership ad altri mercati europei è una chiara dimostrazione della fiducia reciproca tra le due aziende e della loro volontà di rafforzare la propria presenza sul mercato europeo. "Questa espansione evidenzia il fantastico lavoro che Bandai Namco ha fatto negli ultimi anni nei mercati di Francia e ANZ", ha commentato Alberto Gonzalez Lorca, VP of Business Development and Southern European Market per Bandai Namco Entertainment Europe, "consolidare il nostro rapporto con Square Enix ci permette di rinsaldarci come partner primario di distribuzione per gli editori giapponesi nel mercato europeo." "Square Enix è lieta di espandere la sua partnership attuale con il team esperto e qualificato di Bandai Namco Entertainment. Siamo felici di consolidare il potenziale commerciale per i nostri titoli in versione retail in Europa e creare un futuro di successo insieme", ha aggiunto Karine Parker, Senior Director of Sales and Operations in Europa. La nuova alleanza tra Bandai Namco e Square Enix rappresenta un'opportunità strategica ricca di vantaggi per entrambe le aziende. Innanzitutto, Square Enix potrà beneficiare della vasta rete distributiva di Bandai Namco, garantendo ai suoi titoli una maggiore visibilità e raggiungendo un pubblico sempre più ampio. Non si tratta solo di diffusione, però. Bandai Namco porta con sé una solida esperienza nel settore dei videogiochi, avendo maturato una profonda conoscenza del mercato europeo. Questo bagaglio di competenze sarà sicuramente prezioso per ottimizzare il successo dei prodotti Square Enix. Ma i vantaggi non si fermano qui: la collaborazione apre la porta a sinergie commerciali importanti. Le due aziende potranno unire le loro risorse per sviluppare strategie di marketing più efficaci, migliorando così l’impatto delle loro campagne. Infine, grazie a questa partnership, sia Bandai Namco che Square Enix avranno l’opportunità di rafforzare la propria posizione sul mercato europeo, consolidandosi come punti di riferimento per tutti i fan dei videogiochi. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)