Banca Intesa assume oltre 200 diplomati e laureati

Intesa Sanpaolo, gruppo bancario leader in Italia, che contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese, assumerà oltre 200 diversi profili in possesso di diploma o di laurea, che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti. La ricerca di nuovo personale riguarderà: Consulenti Finanziari, che dovranno ascoltare e comprende i bisogni dei clienti assicurando una consulenza a 360°, sviluppare in maniera efficace il proprio portafoglio e lavorare in filiale in maniera autonoma e in sinergia con i colleghi; Addetti Impianti Meccanici, i quali dovranno verificare gli interventi manutentivi ordinari e straordinari impiantistica meccanica e antincendio, attuare gli standard progettuali, qualitativi e realizzativi degli interventi di natura impiantistica per gli asset immobiliari del gruppo, assistere alle attività di certificazione e alle verifiche periodiche previste dalle normative vigenti, predisporre il budget relativo a interventi impiantistici e gestire i rapporti con enti autorizzativi e società appaltatrici in ambito progettuale; Specialisti Liquidazione Sinistri, che dovranno gestire la liquidazione dei sinistri, garantire la soddisfazione del cliente attraverso il raggiungimento degli obiettivi, verificare il corretto svolgimento degli incarichi assegnati a fiduciari esterni, evidenziare situazioni fraudolente e collaborare in modo sinergico con la funzione prodotti a seguito di situazioni critiche verificatesi nei casi di sinistro; Analisti Funzionali, che dovranno analizzare con gli utenti della banca i requisiti e le necessità di business, contribuire alla predisposizione delle stime e della pianificazione delle attività anche in team con altri colleghi, partecipare a tutte le fasi progettuali interagendo anche con fornitori esterni, svolgere il ruolo di referente applicativo nell'ambito di riferimento e partecipare al disegno di una soluzione in un ambiente complesso ad alta interazione con le tecnologie più innovative. Per verificare tutte le altre figure… continua a leggere