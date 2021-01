Attestati per Oss e OSSS rilasciati dalla regione Campania non validi? Il Migep vuole fare chiarezza

Pare ci siano polemiche in merito alla presunta non validità di attestati per Operatori Socio Sanitari (OSS) e Operatori Socio Sanitari Specializzati (OSSS), rilasciati dalla regione Campania. La Federazione MIGEP con il presidente Angelo Minghetti, chiede spiegazioni proprio all’assessorato alla formazione dell’Ente regionale campano, con una richiesta in missiva.

La richiesta nasce dopo una segnalazione di una struttura per cui i documenti che attestano la qualifica degli Operatori sarebbero stati firmati firmati da un ex-Assessore e non dal titolare dell’incarico.

Il MIGEP, Coordinamento Collegiato Inf. Generici-Inf.Psichiatrici-Puericultrici-O.t.a.-O.s.s.-A.s.s.s -A.d.e.s.t. Osa inf. extracomunitari, si fa interprete delle preoccupazioni dei colleghi e ora vuole capire cosa stia succedendo.