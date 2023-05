ASST Pavia: Bando di concorso per 5 OSS

L ’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia ha indetto un concorso per 5 OSS. La domanda va presentata entro il 12 giugno 2023.

La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere, a pena di esclusione, prodotta

unicamente tramite inoltro della medesima con procedura telematica, registrandosi al sito https://asstpavia.iscrizioneconcorsi.it.

Requisiti:

-Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di

uno dei Paesi dell’Unione Europea.



-Ai sensi dell’art.7 della legge n.97/2013 sono ammessi a partecipare anche: “i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”, nonché: “i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria”.

-Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura dell’Azienda prima dell’immissione in

servizio.

-Godimento dei diritti politici.

-Titolo di studio: attestato di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dell’accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministero della solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001. Nel caso in cui venga presentato un attestato diverso da quello sopra specificato, sarà onere del candidato dimostrare che l’Ente che ha rilasciato il titolo è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 dell’Accordo del 22 febbraio 2001.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché

coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver

conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non

sanabile.

BANDO