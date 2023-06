ASST Bergamo Ovest: Bando di concorso per 8 Operatori socio sanitari

L’ Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Bergamo Ovest, ha indetto un bando di concorso per 8 OSS. E’ possibile presentare la domanda di ammissione entro il 17 luglio 2023.

Requisiti:

cittadinanza italiana o degli Stati membri dell’Unione Europea (UE) o di altre categorie specificate nel bando, purché in possesso dei requisiti indicati nello stesso;

idoneità fisica all’impiego;

attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione;

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

assenza destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Si segnala, inoltre, che è prevista la riserva di due posti a favore dei Volontari delle FF.AA. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare, inoltre, di godere

dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi

del mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lingua

italiana.

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine

stabilito nel presente Bando per la presentazione delle domande di ammissione.

