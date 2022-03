ASL Avellino: bando per 57 posti di Operatore Socio Sanitario

In esecuzione della deliberazione n. 2031 del 01/12/2021 è indetto pubblico concorso, per titoli e prova scritta, per la copertura, a tempo indeterminato, di 57 posti di Operatore Socio Sanitario presso i PP.OO. dell’ASL di Avellino.

Requisiti Generali

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea.

b) idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.

c) godimento dei diritti civili e politici.

d) non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego, ai sensi delle vigenti disposizioni

e) essere in regola con il pagamento dei diritti di segreteria quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale; a tal fine il candidato deve allegare alla domanda copia della ricevuta che attesti l’avvenuto versamento, tramite bollettino postale, della somma di € 10,00 (dieci/00) sul conto c/c postale n.13435839 intestato alla ASL Avellino – Servizio di Tesoreria, con indicazione nella causale del concorso per il quale si presenta la domanda.

Si precisa che il predetto contributo non potrà essere rimborsato per nessun motivo.

Requisiti specifici:

Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o assolvimento dell’obbligo scolastico, ovvero provvedimento di equipollenza del titolo conseguito all’estero e rilasciato dagli organi competenti

Attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito di partecipazione a corsi di formazione promossi dalla Regione Campania o equivalente se rilasciato da altre Regioni

Conoscenza informatica di base e conoscenza della lingua inglese.

SCADENZA: Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 24 del 19 Aprile 2022

BANDO