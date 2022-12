ANAC: Bando di Concorso per 20 funzionari

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il concorso Ripam per l’Autorità Nazionale Anticorruzione, per il reclutamento di 20 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nella carriera direttiva, qualifica di funzionario, dei ruoli dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il concorso riguarda l’assunzione di 12 funzionari area giuridico-amministrativi ed 8 funzionari area analisi economico-statistica.

Le candidature devono essere presentate entro il termine del 5 gennaio 2023.

BANDO