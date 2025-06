Agricoltura 4.0/ 201 Aziende molisane coinvolte nel “Polo agricoltura digitale di Coldiretti”

L’agricoltura molisana si sta preparando ad una rivoluzione digitale. Grazie al Progetto “Polo agricoltura digitale”, lanciato da “Coldiretti Next”, società per azioni promossa da Coldiretti che opera come polo per l’innovazione digitale nel settore agricolo italiano, il Progetto costituisce il più grande piano di assessment (valutazione) digitale per le aziende agricole del nostro Paese.

“Il Progetto finanziato con i fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) – ha spiegato il Direttore regionale di Coldiretti Molise, nel corso di una riunione con gli operatori tecnici nella sala riunioni della sede centrale dell’Organizzazione a Campobasso – mira a modernizzare il settore agricolo nazionale attraverso l’adozione di tecnologie avanzate e la digitalizzazione delle imprese agricole, al fine di rendere il settore sempre più competitivo e sostenibile”. L’obiettivo nazionale è quello di raddoppiare gli investimenti in innovazione, portandoli a 6 miliardi di euro nei prossimi cinque anni, garantendo così una crescita sostenibile e una maggiore competitività a livello internazionale.

Uno degli elementi chiave del Progetto è la creazione di un polo digitale che fungerà da centro di innovazione per le aziende agricole italiane. “Il progetto – ha aggiunto Ascolese – prevede un censimento sul livello di digitalizzazione delle imprese, prestando particolare attenzione alle realtà più giovani e dinamiche, che sono le più propense ad adottare soluzioni tecnologiche avanzate, ma anche quelle che effettuano la vendita diretta, avendo aderito a Campagna Amica e/o Terranostra, e quelle condotte da donne. In Molise saranno interessate dal censimento 201 aziende”.

Per avere un’idea di come la tecnologia viaggi veloce anche nel settore agricolo basti pensare che il 41% delle aziende agricole italiane utilizza almeno una soluzione di Agricoltura 4.0, mentre il 29% ne adotta due o più. L’intelligenza artificiale gioca un ruolo centrale in questa trasformazione. Si prevede, infatti, che entro il 2030, un’azienda agricola su cinque integrerà strumenti basati sulla AI per la gestione delle coltivazioni e delle risorse.

A supporto della digitalizzazione, Coldiretti Next ha sviluppato Demetra, una piattaforma innovativa che consente agli agricoltori di gestire la propria azienda direttamente online. Grazie a Demetra, gli imprenditori agricoli possono infatti monitorare lo stato di salute delle coltivazioni, accedere a previsioni meteo dettagliate e gestire in autonomia tutta una serie di attività tra cui il “quaderno di campagna” e il “fascicolo aziendale”.