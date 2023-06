A proposito di Salario Minimo. Chi va avanti e chi perde tempo

In Germania la commissione paritetica imprese-sindacati ha avanzato la proposta di portare il salario minimo orario a 14 euro a partire dal 1° gennaio 2024, con un forte aumento rispetto ai 12 euro ora che erano stati fissati ad ottobre scorso.

La commissione paritetica incaricata per legge di proporre le modifiche al governo, spiega che l’aumento dei prezzi al consumo è stato forte e deve trovare una compensazione adeguata. Trattandosi di una proposta condivisa, è prevedibile che il governo la faccia propria.

Intanto in Italia c’è chi sostiene che è compito delle parti trattare il salario e c’è chi afferma che la via per aumentare le retribuzioni passa da fumose proposte di legge sulla partecipazione ai consigli di amministrazione (cioè qualche poltrona per qualche sindacalista),mio nonno avrebbe detto” pista l’acqua nel mortaio”, e c’è chi afferma che ci vuole il salario minimo ma attraverso una legge sulla rappresentatività (che non c’entra nulla) e l’efficacia erga omnes dei contratti (mentre in Europa tutti hanno leggi distinte e non comunicanti sul salario minimo e sull’eventuale procedura di estensione dei contratti).

Anche su questo, recenti notizie di cronaca giudiziaria hanno portato alla luce episodi di rapporti di lavoro con salari che rasentano la povertà in aziende blasonate, che utilizzano cooperative o agenzie di lavoro interinali.

Personalmente sono un fautore della contrattazione, regolamentata, e lì dove le parti sono carenti un subentro da parte dell’autorità, qui il CNEL potrebbe giocare quel ruolo che la costituzione italiana gli affida, che fissi un salario minimo inderogabile al di sotto del quale nessuno deve scendere.

Contro il salario minimo si sono schierati Governo, associazioni datoriali e buona parte dell’opposizione che oggi per convenienza lo rivendica ma in passato al Governo mica l’hanno preso in considerazione…

L’hanno e continuano a prenderlo (mi si lasci passare la licenza poetica) in quel posto solo i lavoratori.

Si può continuare con questa ipocrisia mediatica e con le propagande inutili?

Ai posteri o a chi lamenta carenza di Manodopera l’ardua sentenza.

Alfredo Magnifico