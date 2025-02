La fortuna bacia il Molise con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, colpo da 20mila euro a Isernia nel concorso di martedì 18 febbraio, grazie a un 7 Oro. La vincita è stata realizzata nel punto vendita di Corso Garibaldi. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 30 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 558,4 milioni da inizio anno.